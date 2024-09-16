台灣精品率隊泳渡日月潭　得獎環保杯為泳士奉薑茶

▲外貿協會王熙蒙（左六）秘書長與其他貴賓於開幕式鳴槍，為萬人泳渡日月潭嘉年華揭開序幕。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

第42屆日月潭國際萬人泳渡活動於15日盛大舉行，台灣精品籌組企業及運動達人首度參與，展現挑戰自我的臺灣精神。外貿協會秘書長王熙蒙也特地前往當地為泳士加油，並受南投縣政府邀請，於開幕式至水社碼頭釋放魚苗，以保護原生魚種，維護日月潭生態平衡。

現場「台灣精品體驗攤位」吸引大批民眾前來參觀，氣氛熱鬧非凡。泳道起終點皆高掛台灣精品吉祥物「福熊」氣球，指引方向並鼓舞參加者游完全程。

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由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的台灣精品，首度組成「台灣精品隊」參與泳渡日月潭活動，除了多位知名藝人熱情參與外，元太科技、廣穎電通、徠通科技、達運精密、大銀微系統等台灣精品企業也踴躍參加，全體隊員皆挑戰泳渡日月潭成功。

▲左上圖台灣精品用得獎環保杯為泳士奉薑茶，展現永續環保理念；右上圖台灣精品攤位吸引知名藝人及運動達人體驗得獎產品；下圖台灣精品隊游渡日月潭，與國人一起展現挑戰自我台灣精神。（圖／貿協提供）

台灣精品今年度展現永續卓越精神。精品企業-歐都納公司特別贊助以回收PE/EVA發泡材製作的環保魚雷浮標，讓台灣精品隊選手挑戰泳渡的同時也維持環保生態；另外，主辦單位於伊達邵碼頭設置的薑茶發送區，使用南投在地台灣精品企業─鉅田潔淨技術製作的百分百可分解環保杯，供民眾攜回重複使用。

台灣精品攤位及現場拍照牆也是熱鬧滾滾，吳鳳、王麗雅、祖雄等知名藝人與現場民眾一同體驗涵蓋創新設計與環保理念的台灣精品，包含膜淨材料、和成欣業、美科、聚茂生技、金鴻、歐都納、欣合信、冠馳及大古鑄鐵等多款獲獎產品。現場安排精彩活動和豐富的抽獎環節，吸引大批民眾熱情參與。

台灣精品積極推動我國運動產業發展，透過持續於國內外推廣臺灣產業優質形象，協助企業拓銷全球，以多元創新活動宣傳台灣創新產品，讓世界看見台灣精品。更多台灣精品獲獎產品與活動亮點，可參閱官網：