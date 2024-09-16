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聯準會將做出重要「貨幣政策」決定　美股開盤走勢分歧

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美國聯準會預計在本周作出重大貨幣政策決定，導致美股16日開盤走勢分歧。（圖／路透）

文／中央社

鑒於美國聯邦準備理事會（Fed）將在本周做出重要的貨幣政策決定，美國股市籠罩謹慎氣氛，今天（16日）開盤走勢分歧。大多數投資人看好美國央行官員將決議採取明顯降息行動。

道瓊工業指數小漲41.4點或0.10%，開在41435.17點。

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標普500指數則下跌10.8點或0.19%，開在5615.21點。

那斯達克指數更挫低110.3點或0.62%，開在17573.702點。

關鍵字： 美股

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2024-09-16 10:54

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