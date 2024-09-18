金阿波羅捲黎巴嫩BB Call恐攻　NCC：台灣很早就沒這個服務

記者蘇晟彥／台北報導

黎巴嫩真主黨成員使用的通訊呼叫器（台灣俗稱BB Call）於當地時間17日下午傳出「同時爆炸」，導致至少9死、近3000人受傷，根據外媒指出呼叫器製造商為台灣廠商「Gold Apollo」（金阿波羅），對此，NCC在 18日召開例行記者會時表示，台灣市面上目前已經沒有呼叫器（BB Call），頻寬也全部收回，如果是在台灣製造、但未在台灣販售，就不會出現問題。

▼ 台灣製造的呼叫器在國外大規模爆炸，NCC也給出回應。。（圖／達志影像／newscom）



[廣告]請繼續往下閱讀...

NCC在18日召開例行記者會時表示，射頻器材製造、輸入在境內都要經過NCC型式認證，但目前台灣BB Call從頻寬到製造都已經完全消失，已經很久沒有提供這樣的服務，而針對有網友指稱，目前美食街常用的「呼叫器」也是用這間廠商製造，主秘黃文哲指出，如果在台灣未獲得形式認證，將會開罰1至20萬，且商品要沒收，但如果僅在台灣製造、沒有進行販售，但就沒問題。

對此，金阿波羅在事發後緊急連發聲明，根據最新聲明表示，金阿波羅公司與BAC CONSULTING KFT. 公司 ( SZONYI UT 33/A., 1142 BUDAPEST, HU，以下簡稱BAC)，建立長期的貼牌授權及區域代理合作關係，根據合作協議，我司授權BAC公司在特定區域內使用我司品牌商標進行產品銷售，但產品的設計與製造均由BAC公司負責。