快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

雖美國聯準會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），啟動降息循環，惟中央銀行今（19）日召開第三季理監事會議，會中維持政策利率不變，利率連2凍，但祭出第7波調整選擇性信用管制措施，央行此次也同樣調存準率升1碼（0.25個百分點）。

央行調整選擇性信用管制措施包括4大點：

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1. 新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。

2. 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。

3. 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。

4. 餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

此外，本行認為搭配調升存款準備率，透過加強貨幣信用之數量管理，以強化本行道德勸說措施及本次選擇性信用管制措施成效，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場。新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，自本年10月1日起實施。

央行在3月第一季理監事會議意外升息，上一季會議（6月）維持利率不動，在今日會議中決義維持利率不變，連2凍，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

央行從2020年底配合行政院的「健全房地產方案」，提出房市信用管制措施，陸續將自然人購屋貸款、法人購地、餘屋貸款及工業區廠房貸款等納入管制。

去年央行先是取消特定區域自然人第二戶寬限期，今年6月將特定區域自然人第二戶貸款成數上限下修至6成，今日會議中對房市控管看法最受外界矚目。