史上最狠打房！楊金龍嗆「給投機客一個Lesson」　QA懶人包一次看

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行總裁楊金龍今（19）日宣布祭出第7波房市管制，揚言「這是給投機客一個Lesson（教訓），讓他們有個警覺」，楊金龍認為，房市已經過熱，要Cool down（冷靜）下來。楊更首曝，這次升存款準備率1碼再收回1250億元，央行理事成員評價認為「很Powerful」（夠力）。

以下是楊金龍理監事會後記者會QA懶人包

Q1：房市已到再不出手就燒光光，有這麼重？貸不到會不會更重？

楊金龍（以下簡稱楊）：我覺得，這一次雖然不動產授信佔整體授信比37.5%是鄰近37.9%歷史新高，但我們分析的結果，它比歷史的高點更加嚴峻，我在報告時就講了兩次「嚴峻」。

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我們銀行法72-2規定計算，達到26%以上已有21家，且這21家都是大銀行，顯然信用資源都傾斜到不動產，你會排除生產事業實質投資，（製造業）那種對我們的經濟成長比較有貢獻。

現在的氛圍，大家都預期房市會一直往上，它會一直往上，現在的經濟情況也不錯，會有一種放鬆的氛圍，日本的情況、美國次貸危機、全球金融危機、QE、歐元區歐債危機，都是陸陸續續的，我們覺得，6次選擇性信用管制好不容易Soft Landing下去，但現在好像又上來，我們要做出一些比較、比較、比較嚴肅的措施，不要讓市場有「房價會上去」的預期。

一家銀行房貸做得很好，那很好，但是多家銀行都是這樣，那就不行。

這次的限貸令產生「房貸之亂」，有很多complain（抱怨），有一半以上是投資客和炒房客的complain，銀行的限貸令是因為銀行法72-2限制停止收件，有的借貸轉向沒有大量承作房貸的地方，結果導致大量進件，審核時間拉長導致要排隊，形成以價制量，我覺得，如果「以價制量」是針對炒房客，那也是合理的。

這是給投機客一個Lesson（教訓），讓他們有個警覺，必須要把它cool down（降溫）。基本上，我們不影響首購、都更、企業購置廠辦，不受影響。

存款準備率只是要讓銀行貸放更嚴謹，我們不認為它會加重限貸令的現象。

Q2：會是最後一次緊縮？這次重手是困難的決定嗎？有沒有退回的空間？

楊：其他國家限制也是一樣的，我想也是，我們還有緊縮的空間，特別是在房地產這塊。

我們第7次選擇性信用管制所花的力氣、時間、同事的討論加總起來，壓力不輸前一到六次信用管制的總和，我們花了相當大的力氣。我們要做這樣的決策時，事實上是很、很、很困難的，我們不是亂用基礎。

因為每個銀行經營規模不同、營運模式與特性都不大一樣、為什麼所有的都來？因為你「堵這個，但流到另一個去」，那是沒用的，不好說兩家來讓人家知道他的規模。這是很複雜的，提出來不周嚴、不符合道德說服目的的，我們會補充，請他調整再提出來。

Q3：目前34家國銀提出減降計劃及格嗎？

楊：我不能說有沒有及格，這次邀銀行來，業務局、法務室都有他們的看法，他們都有道德法務目的。

Q4：現在還是緊縮嗎？

楊：貨幣市場目前的基調，利率政策沒有調整，但其他的都已往下縮，主因是我們的通膨已經下來，我們有充足的時間去看它，說我們「還是緊縮」這很難，我們是Wait and See（走著瞧），我們現在的政策利率已和16年前一樣高，未來怎麼做，考量各主要經濟體的動向、中國大陸下行風險、地緣政治（含美國大選）、氣候變切等，目前為止還是有一點Balance（平衡）。

房地產是緊縮，無庸置疑，就房地產的產業來說是緊縮的，我們如果要集中度下來的話，它可以釋放資源給其他產業，特別是製造業，那這樣來說，整體也不是緊縮。

集中度下降到那裡，我們還要看一看，道德說服以後我們再來觀察看看，一年內是不是滿意，如果不滿意，我們會延長道德說服的作用。至於現在有泡沫的情況，這是很難定義的。

葛林斯班說，泡沫是很難觀察的，央行總是在泡沫破滅後收拾殘局；但我從那麼久的觀察，市場是「非理性的榮景」，房地產沒有像其他資產有修正機制，它會漲到一定程度Hard Landing，我們要讓它慢慢下來，畢竟房地產是沒有這個現象的，它沒有這個現象的。

Q5：名下有首貸沒寬限期，出發點是什麼？目前維持中性利率嗎？

楊：名下有房的第1戶貸款者，這個是新的，我們只是沒有寬限期，為什麼會有這個做法，數據顯示「有房子、申貸第1戶」，可能是繼承、以前曾買了房子繳清，以前這個我們沒有管制，我們認為這樣不好，我們認為要比照新青安的，就個人處理。

名下沒有房子的，跟名下已有房但第1戶借款的，很有相當高的比例；至於第2戶的話，我們也給先買後賣1年的緩衝。

而在中性利率，這是很難觀察的，這都是會改變的，我相信以後它還會再調整，我們的利率要再看看通膨情況。大經濟體國家才會考慮中性利率，小型開放經濟體要考慮匯率問題不大一樣。

Q6：第7波擴及全台，是很嚴重嗎？

楊：擴大到全國，各位也看到了，很多地方房屋漲蠻厲害的。

Q7：利率現在算16年高點，如果美國降息，我們會放手讓台幣升值嗎？

楊：新台幣匯率是市場決定的，你要擋它也沒辦法，中央銀行可以做的是延緩它的升值、延緩它的貶值，「它一定會升值的，你還要阻止它嗎？央行是不會的。」

現在市場是很複雜的，今天一開始外匯市場台幣兌美元反而是貶值，後面才升很多，表示前面已經Price in（價格反映）了。

美國的降息後，鮑爾也講「也不是每次都兩碼」，今年4、明年4、後年2，今年降4碼，明年4碼、後年2碼與上次1、4、4，再上上次3、3、3不同，他還是認為美國的經濟還是平緩的，公債殖利率還在3.7%，和它長天期公債利率偏高，美元今天的表現還是平緩，我們新聞稿中「市場觀注主要經濟體動向增添國際市場動能」。

我們到目前為止，還不會做出2025年不降息的預測，我們給它調整1年的時間，到時再來看一看。至於房市的拖延是否導致貨幣政策難行，倒是不會，要看美國調整貨幣政策的速度、國內通膨、經濟成長狀況評估，央行受到外在環境影響。

雖然已經是16年高點，存準率，有理事對這件事提出「很powerful」的評價，目前資金不是不夠，是銀行法72-2導致，不動產授信資源有一部分要挪到其他部分去，我們認為存準率會讓不動產市場放款更謹慎，它也是收縮作用，這次收1250億元。

Q8：您會覺得銀行房貸太鬆嗎？換屋者會有影響嗎？

楊：有的，是放鬆的，你會覺得銀行不動產放款衝得非常快，貸放的標準下降，這個會讓我們想到美國次貸，讓那些信用分數低的還去貸，放貸標準都整個下降，這是一開始犯的錯誤。至於換屋需求者，我是覺得不是很大的問題。

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