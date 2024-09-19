央行祭打房重拳！ 楊金龍說3次「嚴峻」　預期會迎來抱怨

▲央行祭史上最重炒房手段。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行總裁楊金龍今（19）日理監事會後向外公告祭出第7波選擇性信用管制，楊金龍共說3次「嚴峻」形容銀行授信過度集中不動產的問題，楊首曝「管制壓力大於前6次（打房）的總和」，他也預期「第7次信用管制會迎來很多Complain（抱怨）」、

楊金龍指出，這一次雖然不動產授信佔整體授信比37.5%是鄰近37.9%歷史新高，「但我們分析的結果，它比歷史的高點更加嚴峻，我講了兩次。」

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如果依照「銀行法72-2」規定計算，楊金龍指出，不動產授信達到存款與金融債總和26%以上已有21家，且這21家都是大銀行，顯然信用資源都傾斜到不動產，楊說：「你會排除生產事業實質投資，放款應該照顧製造業，那種對我們的經濟成長比較有貢獻。」

楊金龍表示，現在的氛圍，大家都預期房市會一直往上，它會一直往上，現在的經濟情況也不錯，會有一種放鬆的氛圍，日本的情況、美國次貸危機、全球金融危機、QE、歐元區歐債危機，都是陸陸續續的。

楊金龍說：「我們覺得，6次選擇性信用管制好不容易Soft Landing（軟著陸）下去，但現在好像又上來。」他強調，「我們要做出一些比較、比較、比較嚴肅的措施」，會有這個政策，目的是不要讓市場有「房價會上去」的預期。

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央行此次第7波信用管制除調升1碼銀行存準率，從銀行體系強力吸金外，另包含4大措施，1. 新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期。2. 自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。3. 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成。4. 餘屋貸款最高成數由4成降為3成。