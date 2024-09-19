智慧能源週、淨零永續展　今年規模成長三成

▲「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」指標大廠齊聚，將於10月盛大開展；圖為2023年展出。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同舉辦之全台最具規模的指標性綠能與淨零專業展會「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」，將於10月2日至4日在台北南港展覽2館展出。今年展覽匯聚480家企業、達1625個攤位，規模較去年成長30%。

外貿協會指出，今年指導單位首度集結行政院國家永續發展委員會、經濟部、環境部與國家發展委員會等重點主管機關，根據國際能源總署(IEA)發布的《2024年全球能源投資》報告顯示，2024年全球能源投資將有2兆美元用於潔淨能源技術，能源投資與發展已然成為共同目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動將聚焦淨零減碳、氣候變遷、再生及前瞻能源、深度節能等核心領域，完整串聯再生能源供應鏈，預計參觀人數將再度攀升，吸引近30,000人進場。

再生能源作為淨零碳排最重要的來源及實踐方式，在全球淨零碳排趨勢明確之時，各國皆已加速建置再生能源基礎建設並實施碳關稅政策。台灣也力拚碳費制度於今年底前上路，加速能源轉型步調。

Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan今年齊聚橫跨能源技術、開發與金融機構等產官學研界共同參與，包括元晶太陽能、哥本哈根風能開發、台塑新智能、台達電子、美商博隆能源、Tesla Energy、國營台灣鐵路公司、台灣電力公司、台灣福斯商旅、社團法人台灣海洋能協會、台灣電池協會、沙崙智慧綠能科學城與永豐銀行等，彰顯展會在能源產業的強大號召力。

看好能源與淨零產業前景及展覽效益，國際業者也積極參展，今年國家館規模持續擴大，包括英國、丹麥、比利時館，以及今年新加入的荷蘭、法國與加拿大館。其中，英國與丹麥館具備多年與台灣產官學研合作的經驗，將提供能源政策、產業發展與技術研發的豐富經驗。

比利時館則將憑藉超過十年的離岸風電開發經驗，於現場展示最新離岸風能應用與解方，期待透過專業技術交流，幫助台灣產業落地生根；而首次參展的法國與加拿大館也將透過展會協助媒合台灣與國際企業的商務、技術交流機會，並提供投資的相關諮詢。

荷蘭館首次參展正逢台荷歷史交會400週年，亦邀請有史以來最大商務代表團來台觀展，顯見台灣能源產業在國際間的重要性日益提升。Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan作為最完整呈現產業鏈與淨零議題的重要平台，也將持續透過展會橋接台灣與國際企業交流，全方位加速綠能轉型。

為了協助企業解決綠電轉型的挑戰，Energy Taiwan & Net-Zero Taiwan今年邀集來自政府、學界與國內外專家帶來多場高含金量的論壇，包括碳學堂、資料中心科技大未來論壇、國際能源技術交流研討會、《氣候變遷x永續未來》大師對談、太陽光電技術論壇、國際淨零高峰論壇、智慧儲能國際論壇、台灣離岸風電競爭力高峰論壇與綠能推動論壇、供電穩定與綠電市場高峰論壇等，與產業專家交流並探討再生能源的最新趨勢與前瞻技術。此外，今年更於展會中安排採購洽談會，為企業創造採購媒合場域，推進產業永續經濟機會。

能源技術服務產業(ESCO)被國際視為推動節能減碳與淨零目標的重要關鍵，展覽期間由能源署主辦、外貿協會協辦、財團法人台灣綠色生產力基金會及中華民國能源技術服務商業同業公會執行「國際能源技術交流研討會」，邀請到臺灣、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞的ESCO公協會代表，針對淨零碳排放趨勢下各國之節能政策方向、所衍生ESCO商機、創新應用技術、金融融資制度等議題，進行經驗分享與交流，增進國際間淨零減碳資訊交換及商機媒合，創造互補、互惠、互利之永續發展目標。

Energy Taiwan及Net-Zero Taiwan除匯聚再生能源及淨零永續解決方案，也協助參展企業開拓綠色市場商機並促進交流，近年來更鼓勵參展企業落實ESG理念，從展覽出發，彰顯企業的永續行動力。

2024年「永續獎」將持續辦理，以「永續材質與設計」、「永續教育互動」、「企業社會責任」及「現場人氣」四項評選標準，選出白金、金、銀前三名得獎企業，以及人氣獎和創意獎兩項特別獎，將於10月4日進行頒獎，貫徹淨零永續的核心理念。

2024年「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」開放登記參觀，展覽各項活動及最新消息，請參考：展覽官網：www.energytaiwan.com.tw

大會活動暨論壇：