2024 KPMG全球CEO前瞻大調查　逾9成受訪者計劃增員

▲KPMG台北總部位於信義區台北金融大樓。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

KPMG今(19)日發表《2024年KPMG全球CEO前瞻大調查》，此報告已邁入第十年，本次調查結果顯示，72%的CEO對未來三年全球經濟具有信心，雖然這一數字與2015年首次調查時的93%相比有所下降，但CEO們仍對未來的人才招募計劃充滿信心。92%的CEO表示，他們計劃在未來三年內增加員工人數，而這是自2020年以來最高的一次。

儘管CEO對於領導大型企業越來越有壓力，但他們對招募的積極態度依然不變。72%的CEO表示，比起去年，他們更感受到維持企業長期繁榮發展的壓力。CEO認為，影響企業成長的主要風險也發生了變化，「供應鏈風險」和「企業營運風險」超越了「數位網路安全風險」，成為首要威脅，而去年排名第一的「地緣政治和政治不確定性風險」則居第四名。

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KPMG全球主席兼執行長 Bill Thomas表示，過去十年，全球從疫情、通貨膨脹到人工智慧的崛起，這一切都在變動環境下發生，面對這樣的壓力，CEO仍堅定地認為投資未來的必要性。動盪的時局讓領導者都需比以往更具有韌性、敏捷和創新能力。展望未來十年，制定大膽策略以適應快速變化的世界，並投資合適技術和人才，才能使CEO帶領企業實現長期且持續成長的目標。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，過去十年，CEO透過多元方式來強化信心，特別是增加創新技術的投資，這些新興技術將成為未來商業模式轉型的關鍵要素；此外，CEO需將員工置於企業成長策略的核心，除了有助於提升員工的滿意度和忠誠度，還能激發創造力與生產力。最重要的是，要重申對ESG和永續發展的承諾，不僅是企業社會責任的體現，更是企業創造長期價值的來源。

KPMG全球CEO前瞻大調查十周年紀念版於2024年7月25日至2024年8月29日之間進行，訪問全球1,325名的 CEO，提供CEO對於企業營運思維、策略布局及規劃的獨到觀點。受訪企業年營收均超過5億美元，且三分之一的受訪企業年營收超過100億美元。調查範圍涵蓋11處主要市場（澳洲、加拿大、中國、法國、德國、印度、義大利、日本、西班牙、英國和美國）與 11個主要產業類別（資產管理、汽車、銀行、消費和零售、能源、 基礎建設、保險、生命科學、製造、通訊與電信）。