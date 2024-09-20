SCFI與WCI跌幅縮小　歐洲與地中海跌幅最大、美西跌幅最小　

▲美西線本周跌幅最小。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司減班奏效，上海交易所今(20)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)，指數報2366.24點，跌144.71點，跌幅5.76%，低於上周的-7.91%，昨晚公布的德魯里貨貨櫃運價(WCI)綜合指數本周下跌5%，跌幅也低於上周的-13%，兩項指數顯示歐洲與地中海航線跌幅最大，美西線跌幅最小。

由於10月1日美東罷工與怠工可能逼近，美東貨載都已轉向美西，使得美西線運價得以撐住，美東線跌幅則較高；歐洲與地中海航線因為進入淡季，運價跌幅偏高。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2592美元，下跌249美元，跌幅8.76%，地中海線每箱2955美元，下跌410美元，跌幅12.18%，美西每大箱(40呎櫃)5341美元，跌了153美元，跌幅2.78%，美東每大箱6486美元，周跌352美元，跌幅5.15%。

波斯灣線每箱運價1147美元，周跌117美元，跌幅9.26%；南美線(桑托斯)每箱運價6990美元，周跌311美元，跌幅4.26%；東南亞線(新加坡)每箱運價412美元，周跌35美元，跌幅7.83%。

WCI本周下跌5%，至每大箱(40呎櫃)3970美元，比2021年9月的疫情期間峰值10,377美元低62%，但比疫前2019年的平均費率1420美元高出180%。

年初至今的平均綜合指數為每大箱412美元，比 10年平均費率2821美元高出1302美元。本周從上海到鹿特丹的運費暴跌9%，即每大箱跌470美元至4682美元。從上海到熱那亞的運費下跌了6%，即下跌328美元至4928美元。同樣，從上海到紐約的價格下降了4%，即每大箱下降了297美元至6364美元。此外，從上海到洛杉磯的即期運價下降了1%，下跌47美元，至5580美元。

雖然迫在眉睫的美東國際碼頭工人協會(ILA)港口罷工蒙上了一層陰影，但本周跨太平洋東行運費略有下降。德魯里預計需求疲軟將推動未來幾周美國東西部現貨市場運價進一步下調。