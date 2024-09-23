桃園首購、退休族都超愛！　龍潭房仲帶路2大購屋熱區

▲龍潭房價親民，環境舒適，是桃園地區年輕首購族、退休族的購屋首選之一。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

龍潭房價親民，市中心新案3字頭，中古電梯則只需1~2字頭。在地房仲表示，龍潭是桃園地區年輕首購族、退休族的購屋首選之一，年輕人買在市中心，開車通勤上班方便，退休族則買在石門一帶，享受清幽的生活環境。

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有巢氏房屋龍潭中正加盟店東李見松表示，桃園龍潭有2大購屋熱區，首先是龍潭市中心，商圈生活機能佳，吃喝採買應有盡有，新建案每坪成交均價35~40萬元，而部分地段條件更好的個案，像是運動公園旁的社區轉手釋出站上4字頭。

龍潭市中心中古房價部分，李見松指出，10年華廈平均單價落在20~25萬元間，20年左右的產品則1字頭即可入手，2房車總價600萬元，3房則為800~900萬元。

李見松說，相比於桃園其他地區，像是中壢市區、桃園市區、以及各大重劃區如中路、經國、小檜溪等等，龍潭的房價親民許多，且由於龍潭有2座交流道，連結66快速道路和東西向交通便利，區內又有多所明星學區，吸引許多大桃園地區的首購族移入，在此買房成家。

▲龍潭的第二大購屋熱區是石門一帶。（圖／有巢氏房屋提供）

龍潭的第二大購屋熱區是石門一帶，鄰近石門水庫，環境清幽舒適，頗受退休族群青睞。李見松指出，該區近年推出許多渡假式套房，標榜休閒設施完善及飯店式管理，都有不錯的銷量，每坪成交均價近30萬元，另外該區也有大坪數別墅產品，也是退休族群的好選擇。

整體來說，李見松補充，龍潭的買方除了外溢的年輕首購族和退休族之外，由於龍潭周圍有中科院、陸總部、渴望園區、龍潭科學園區，擁大量的就業人口，房市需求多元且穩定。

李見松說，龍潭長年被評選為適合居住的成鄉鎮，政府也在積極改善龍潭交通，已規劃板龍快速道路解決大溪、龍潭塞車問題，並配合龍科三期擴編，研議開發新梅龍快速道路。

同時高原地區800多公頃山坡地也解編，回歸一般規範管制，增加土地利用的價值，及近期龍潭重點建設的龍潭轉運站設置，解決龍潭大型巴士進入市區而造成車輛堵塞問題。李見松說：「龍潭除了既有的優質生活環境，在交通條件改善、就業機會增加的加持下，房價勢必還有成長空間。」

▲李見松認為，龍潭房價勢必還有成長空間。（圖／有巢氏房屋提供）

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