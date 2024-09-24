▲2024 TaipeiPLAS & ShoeTech Taiepi 啟動儀式，左起經濟部常務次長連錦漳、立法院副院長江啟臣、貿協董事長黃志芳、台灣機械工業同業公會理事長莊大立。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

「2024年台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)」今(24)日在南港展覽館1館盛大開展，與同期舉辦的「台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)」，合計近500家參展商使用超過1,800個攤位，參展家數與攤位數相較上屆雙雙成長40%，外貿協會董事長黃志芳指出，面對大陸產過剩衝擊，我業者透過技術創新，提升附加價值與競爭力。

開幕典禮現場由立法院副院長江啟臣、經濟部常務次長連錦漳，與主辦單位外貿協會董事長黃志芳及機械公會理事長莊大立一同為TaipeiPLAS 2024揭幕，見證塑橡膠產業求新求變的拚搏韌性，滿足跨產業的創新應用需求，也為永續未來擘畫願景。

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塑膠是化學合成的高分子聚合物，黃志芳用化學反應妙喻TaipeiPLAS展覽的魔力，將產業能量及商業互動凝聚在一起，迸發出更熾亮的火光。他也強調，本屆TaipeiPLAS聚焦「創新材料」、「尖端製造」、「循環經濟」三大主軸，完全契合全球節能減碳趨勢，再搭配上本屆新增3個全新展區：「複合材料區」、「生質再生材料及綠色低碳區」、「接合黏著技術區」，此次TaipeiPLAS展出內容的深度、廣度讓人驚艷，充分展現塑橡膠產業從材料、製造到製品全生態系與創新價值鏈。

▲貿協董事長黃志芳帶領貴賓參訪鼎坤塑膠機械公司攤位。（圖／記者張佩芬攝）

機械公會理事長莊大立指出，2023年台灣塑橡膠機械出口值達到8億716萬美元，位居全球第六大塑橡膠機械出口國；台灣製鞋機械在2023年出口值達4,689萬美元，排名全球第三大，僅次於義大利、中國大陸，全球買主必能在TaipeiPLAS及ShoeTech Taipei深刻體驗臺灣塑橡膠產業「綠色製造、智能生產，數位轉型、永續發展」的強大產業優勢。

本屆TaipeiPLAS及ShoeTech Taipei國內外指標廠商雲集，包括富強鑫、鳳記、鼎坤、華嶸、台中精機、百塑、銓寶、震雄、全立發、誠玉開發、龍盟、金爪、一億、世林機械、上銀、台塑、台化、天崗、鼎聖、川奇等臺灣廠商精銳盡出，代表性外商如威猛WITTMANN、易格斯igus、科乃而Conair、美鍇Maguire、日製鋼、西門子、MORETTO等共襄盛舉，帶來全球塑橡膠產業上中下游從新開發材料、加工機械、回收設備，乃至運用於航太衛星、新能源車、先進醫用、環保綠能等多元應用領域的高性能產品與循環經濟解決方案。

為協助參展商開拓商機，外貿協會及經濟部動員全球駐點，洽邀海外買主來台參觀採購。貿協統計，截至開展前夕已有超過80國逾1500名國外買主預登觀展，以及來自印度、緬甸、越南、馬來西亞、阿爾及利亞、埃及等多國買主團。展覽首日貿協也安排了超過150場次的採購洽談會，媒合國外買主與台灣廠商面對面洽談。

▲製鞋機械業將機具搬至現場展出。（圖／記者張佩芬攝）

永續力即競爭力，塑橡膠產業力拼低碳轉型，本屆TaipeiPLAS亦推出「SDGs in Plastic Innovation」特展，帶領參觀者能入了解塑膠產業的轉型歷程，從泛用塑膠的興起到工程塑膠的發展，再到如今以高值、安全與永續應用為主的產業新趨勢。

另在展覽第二天9月25日將舉辦「塑橡膠產業前瞻永續發展論壇」，來自巴斯夫、阿博格、威猛、瑞曼迪斯、台中精機、台塑、長興材料的專家代表，分享產業智慧化、自動化的實戰經驗，並探索材料創新應用的無限可能。

其他展覽周邊精彩活動包含技術研討會、INNOVATION HUB市場趨勢交流會、主題導覽、採購洽談會、TaipeiPLAS Award評選、製造癮Podcast。TaipeiPLAS & ShoeTech Taipei 2024展出時間9月24-28日上午10時至下午6時(28日展出至下午5時)，國內專業人士及一般民眾憑預先或現場登錄取得之QR code即可入場參觀。

更多展覽最新訊息及活動資訊，請至官網www.taipeiplas.com.tw查詢，亦歡迎鎖定官網、社群粉絲頁及訂閱電子報。