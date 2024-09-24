安心旗下摩斯漢堡年底前再開5家店　海外布局暫緩

▲摩斯漢堡。（圖／記者林育綾攝）



記者廖婕妤／台北報導

經營摩斯漢堡的上櫃公司安心（1259）今（24）日舉行法說會，經營團隊指出，今年上半年調整店面體質，下半年持續展店，年底前會新增4-5家，屆時全台總店數會達到304家，維持與去年底相同水準；海外部分仍不明朗，因此主要還是集中在台灣整頓。

安心今年Q2合併營收為15.22億元，年增1.6％，營業虧損253萬元，稅後淨利為3480.5萬元，年減37％，EPS為1.07元，安心指出，Q2本業虧損主要是因為電費調漲、工資也攀升所致；上半年合併營收為30.09億元，年增2.64％，稅後淨利為6755.8萬元，年減24％，EPS為2.08元。

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安心表示，截至去年底全台共有304家摩斯漢堡門市，遍布全台各縣市，但主要以北部地區為主；今年上半年持續調整店面體質，目前家數為299家，年底則會持續展店，預計要開4-5家店，其中7、8月各新增1家店，因此年底規模會回到304家，與去年底規模持平。

海外方面，安心指出，中國佔比不到1％，損益方面有虧損，這時間點退出中國市場，對利益是正向決定，但其餘整體狀況還不明朗，因此暫緩布局，還是將集中資源在台灣整頓為優先。

此外，屏東食品加工廠目前產線設置進行中，會推出相關冷凍料理包，未來將提供在地食材給摩斯漢堡300多間門市，同時B2C及海外市場拓展規劃也會進行。