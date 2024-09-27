美東碼頭罷工！　專家業者：不會天長地久、淡季難成功

▲法人提醒罷工不會天長地久，美國政府也不會沒有作為。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國東岸碼頭可能的罷工日僅剩四天，國內長期追蹤貨櫃航運股的法人提醒投資人：「罷工不會天長地久，美國政府也不會沒有作為」；在亞洲-美國航線攬貨量排名前15的超大型攬貨公司負責人則指出，疫後碼頭罷工沒有成功的，主要是市場衰退了，第四季是淡季，貨又都提早出了，罷工很難成功。

法人分析，美國的碼頭在罷工期間工人是領不到薪資的，怠工就可以偷懶還照領薪資，估計怠工的可能性最高，現在是船公司希望罷工，因此對工會的訴求冷處理，而實際上美國媒體稱碼頭工人是「工人貴族」、「碼頭王」，輿論也不支持。

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根據2020年發佈的《WATERFRONT COMMISSIONOF NEW YORK HARBORANNUAL REPORT2019-2020》的年度報告，紐約港收入最高的18名員工的年薪超過45萬美元，或相當於每月3.75萬。

最大的一批碼頭工人群體(共計851人)的收入在15萬至20萬美元之間。這相當於月薪1.25萬美元(約新台幣39.73萬元)至1.7萬美元(約新台幣54.03萬元)。

這些工資包括加班費、休假和假日工資，反映的是從事普通貨船裝卸工作的碼頭工人的收入，但不包括貨櫃的額外使用費。

法人也分析，根據美國塔虎脫條款，美國總統可以根據該條款，讓勞資雙方重新上談判桌，給予80天的冷靜期，期間碼頭公司必須恢復上工。目前雖然有傳聞說是美國總統不會動用該條款，但畢竟僅是傳聞，且一旦罷工，消費大眾，美國進口商對白宮的施壓力道定會再提高。而且罷工終究是短期事件。

陽明海運前董事長謝志堅則指出，亞洲運往美東的貨載可以改由美西轉運，且大量貨載都已提前運送，航往美東途中的船隻遇罷工可將貨載卸在美西、加拿大或巴拿馬港口，因此美東罷工對亞美線來說，壓力不算太大。全美零售聯合會原估第四季美國進口貨量年增3%，本月9日最新預估已降為1%。謝志堅對於有船公司宣稱罷工一天影響五天不表認同，指出以專用碼頭的營運績效，恢復會很快的。

但是美東罷工，歐洲運往美東的貨載就很難安排，只能繞一大圈做反向IPI(內陸多點聯運)，經巴拿馬運河運往美西，再經公路或鐵路轉美東與墨西哥灣及鄰近城市，成本非常高，估計歐洲國家一定會向美國政府施壓。

超大型攬貨公司負責人則指出，現在亞洲運往美東的貨載已經少了兩成，運往美西的貨載多了約一成，本周美西與美東線運價相當，每大箱(40呎櫃)運價在4500到5000美元之間。

昨(26)晚發布的德魯里貨櫃運價指數(WCI)下跌7%，至每大箱3691美元，其中上海-紐約下跌5%，跌了336美元，至6028美元。8月5日WCI上海-紐約運價是8451美元，累計近三周下跌2423美元，跌幅28.67%。