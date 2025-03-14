英特爾陳立武分拆代工業務？ 陸行之：可能性很大

英特爾宣布由前董事陳立武接任執行長，外界關心英特爾晶圓代工業務（IFS）未來是否會分拆，前外資分析師陸行之在臉書提出看法，認為陳立武主張拆分晶圓代工業務的可能性大。

長榮配息32.5元低於預期？ 股價一度跌逾4％

長榮海運（2603）昨公告去年獲利破千億，每股賺64.87元，擬配息32.5元，殖利率逾14％，是貨櫃三雄中配息最大方；不過，傳出市場原先預估長榮至少配息36元，衝擊長榮今（14）日早盤股價一度跌逾4％至221元，截至上午10點成交量近3萬張。

台積電反彈無力再殺低 跌至955元創6個月低點

台積電（2330）ADR周四（13日）下跌3.15%，收在171.59美元，與現股溢價17.26%，受到ADR下挫，外資潛在調節賣壓，今（14）日台積電早盤以小漲開出，一度上攻969元，之後立即翻黑來到955元低點，創下2024年9月以來、6個月低點。

台積電傳揪輝達拯救英特爾 郭智輝：未經證實不予評論

日前傳出台積電（2330）將聯手輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）成立合資公司來拯救英特爾（Intel），引發外界議論，對此，經濟部長郭智輝強調，沒有經過證實的訊息不予評論，所有的對外投資，都必須要經過投審會申報才可以對外投資。

5檔ETF喜迎長榮近百億股利 00919笑納近半數最補

航海王長榮(2603)盈餘政策開獎，本次配息32.5元，現金殖利率為14.1%。《ETtoday新聞雲》盤點5檔「高榮量」ETF，將可因此笑納近百億元股利。

43.5％上班族曾被詐騙！平均財損21.7萬 逾1成損失上百萬

台灣詐騙犯罪橫行，更被詬病是「詐騙王國」，根據內政部統計，光是今年以來因詐騙累積財損就高達156.27億元；1111人力銀行針對上班族進行詐騙經驗調查，有86.5％上班族遇過詐騙，以假投資類型最多，其中有43.5％因此上當受騙，平均財損21萬7592元，更有12.7％曾被騙超過百萬元。87.3%的上班族更認為政府目前的防詐騙措施根本不夠。

群創超額配息1元！股價衝高 爆逾20萬張大量居「成交王」

儘管面板產業景氣仍處於谷底，群創（3481）2024年本業淨損79億元，惟處分5.5代線廠房收益挹注，全年順利轉虧為盈，稅後淨利67億元，每股稅後盈餘0.76元，公司超額配發1元現金股息，以今（14）日14.7元平盤價計算，潛在配息殖利率6.8%，激勵股價跳空大漲逾7%，上攻15.85元，11點過後，成交量爆出20萬大量。

快訊／台積電持平至965 台股上漲逾80點

美股4大指數全面下跌，台股今（14日）以21986.81點開出，指數上漲25.13點，漲幅0.11％。

台橡去年獲利成長近27％ 看好美對墨加稅利多、今年營運將受惠

台橡（2103）去年營收獲利雙成長，針對今年展望，執行長蔡偉強指出，川普對墨西哥祭出關稅戰，台橡在美國本來就有設廠，價格有望上漲迎來利多，美國廠業績將受惠；另醫療產品需求量可望成長一倍，整體對今年營運展望比去年好。

台積電土洋對作！外資狠砍7843張 八大行庫砸逾14億送暖

權值股台積電（2330）今（13）日再度遭遇外資狠砍7843張，八大官股行庫持續進場救援。根據券商進出資訊，八大官股行庫今日砸逾14.61億元搶進1503張，為銀彈護盤最多的一檔上市個股。