長榮配息32.5元低於預期？　股價一度跌逾4％

▲長榮海運。（圖／長榮提供）
記者廖婕妤／台北報導
長榮海運（2603）昨公告去年獲利破千億，每股賺64.87元，擬配息32.5元，殖利率逾14％，是貨櫃三雄中配息最大方；不過，傳出市場原先預估長榮至少配息36元，衝擊長榮今（14）日早盤股價一度跌逾4％至221元，截至上午10點成交量近3萬張。
長榮海運2024全年合併營收為4635.67億元，年增67.53％；稅後淨利為1394.53億元，年增294.64％；EPS為64.87元，營收及稅後淨利寫下歷史第3高，EPS則寫下歷史次高成績。
針對股利政策，長榮指出，綜合考量本年度獲利及全體股東利益，配合未來營運需求及資本支出規劃，經董事會決議將配發現金股利每股32.5元，合計配發現金股利新台幣703.64億元。以2024年度之稅後淨利1394.53億元計算，配息率約50.46％。
長榮海運2月合併營收為342.33億元，年增13.47% ；累計今年前2月合併營收為764.81億元，年增30.69%。近期紅海危機再起，胡塞組織宣布將重啟攻擊行動，鎖定經過紅海海域的以色列船舶，預計再掀起貨櫃運價漲價潮，法人指出，海運業者今年業績可望受惠。
另陽明（2609）去年每股賺18.38元，擬配息7.5元、殖利率逾10％，昨日獲得投信買超1172張，今股價漲近2％；萬海去年每股賺16.89元，配息3.5元，昨獲得外資回補581張，今股價漲近3％。
讀者迴響