正德輕便型節能船交船　一年內4艘新船大添業績、EPS2元以上

▲正德4萬噸輕便型新造船「Franbo Bravo」交船。（圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導

正德(2641)與日本名村造船株式會社(Namura Shipbuilding Co., Ltd)簽訂在日本函館造船廠建造4萬載重噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪「Franbo Bravo」，今(27)日在日本函館舉行命名接船儀式，由正德海運董事長蔡邦權親自主持。該公司去年11月至今交了4艘該型船，讓公司今年營收獲利季季成長，法人估全年EPS將在2元以上。

「Franbo Bravo」屬氮氧化物(NOx)第三期環保船舶，為環保節能船隊再添新兵，本季營運也加入新動能。正德表示，為提升船隊競爭優勢，2021年訂購六艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，委託日本名村造船株式會社所打造兩艘環保節能新船，已於今年6月及9月如期交付，與日本國際性大型航商簽訂三年長約，隨著本次第6艘新船交付，正德營收不斷創新高，而且仍維持毛利率45%以上，未來前景看好。

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正德今年4月董事會決議訂造4艘6.35萬噸輕便極限型(Ultramax)高規格節能減碳散裝貨輪，以滿足EEDI PHASE III和國際海事組織（IMO）對氮氧化物(Nox)排放的第三級要求，此為大陸造船廠透過重新安排塢位，挪出來的造船空檔，在全球多數造船廠2028年才有空檔的情況下，明(2025)年就能開始交船，且已原則洽妥租家長期租約。

截至目前為止，正德船隊達到18艘，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，堅持以高技術、高效能、高產值的航運服務來提升競爭優勢，隨著IMO推動新海洋環保法規，散裝船的新船需求量加，在環保節能要求下，持續進行船隊優化是必要的工作。長期規劃優化船隊競爭力，擴大營運規模，保持高租金收益維持穩定的獲利表現。

正德今年上半年合併營收7.84億元，年增32.4％，營業毛利3.66億元，年增42.64％，稅後淨利2.70億元，年增148.97％，每股稅後純益(EPS)達0.90元。隨著今年9月及明年各季預計各1艘節能減碳新船交付加入營運，業績及獲利將逐季成長。

展望市場前景，正德認為，全球散裝航運在過去二、三年內新造船舶訂單偏低，加上歐盟的環保法規及國際海事組織(IMO)決議加強溫室氣體排放管制措施，船舶效能指數(EEXI)、營運碳強度指標(CII)及歐盟碳排放交易系統(ETS)等環保法規上路促使航商放慢船速，導致船噸數供給減少，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，散裝船運力供給將有效限縮。

2024年已開始執行的歐盟航運碳稅規則，將對區域市場形成一定的擾動，而中東危機，以巴衝突地緣政治風險依然持續，這將導致2024年乾散貨市場的整體波動性有所增大。總體判斷，2024年國際乾散貨市場因各地政經不穩定的影響，全球船舶周轉率下降及受運力供應偏少支撐，未來幾年市場態勢總體保持樂觀。