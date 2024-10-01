加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

▲財政部公布7、8月期統一發票中獎清單，100元停車費中千萬特別獎。（圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

財政部今（1）日公布了7、8月期統一發票的中獎清單，開出17個特別獎（新台幣1000萬元）。根據中獎清單，有2位幸運車主僅僅繳交停車費和加油費，就爽中1000萬大獎，簡直好運爆棚！

民國113年7、8月期統一發票特別獎的中獎號碼為「38039158」。財政部提醒，7-8月期統一發票的兌獎期限為10月6日至明年1月6日，中獎者需把握時間前往兌獎。

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▲7、8月期開出17個千萬特別獎，停車、加油也能中大獎。（圖／財政部）

攤開中獎清冊可見，本次加油站「1000萬特別獎」中獎發票開出1張，得主至「苗栗縣竹南鎮中正路120號」的中油加油站，花費987元加油，就獲獎1000萬。

此外，有一位幸運兒僅花費100元停車費，就中了1000萬元特別獎。這張得獎發票的消費地點位於嘉義市西區杭州三街69號旁的「嘟嘟房嘉義杭州2站」。

財政部提醒民眾，若使用載具儲存雲端發票且未打印電子發票證明聯，則可通過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶，便可兌領所有獎項並免除印花稅。但若已打印或索取電子發票證明聯的中獎者，只能通過App兌領5、6獎與雲端發票專屬的500元和800元獎項。