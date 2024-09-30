美國只能對銷美的陸製貨櫃船課高關稅　且須考慮波音恐遭報復

▲海運界高階指出，美國不可能對他國在中國建造船隻彎靠美國時課稅。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

財信傳媒董事長謝金河透露，日前與陽明海運前鄭貞茂等餐敘，鄭貞茂說美國現在不但對貨櫃運輸來自中國的貨品課徵關稅(應是指高關稅)，也有國會議員提案要求對船舶課稅，恐對我貨櫃三雄不利。對此海運界高階指出，美國只能對美籍船公司購買的大陸建造船舶課高關稅，不可能對他國船公司在中國建造船舶課稅，且需考慮美國波音公司遭到中國報復。

業界高階指出，中國大陸是造船第一大國，全球最多貨櫃船在大陸建造，美國不可能對其他國家在中國建造的船舶航行彎靠美國時，特別設立課稅名目，我國對國輪公司在他國建造。登記為國籍的船隻，只有放在國內航線的船隻要課關稅，航行國際線的船隻是不課稅的，船隻是國土的延伸，美國要對他國資產課稅，是會引發國際爭議的，如果真這樣做，中國也可以對飛到大陸的波音飛機，設立類似的課稅名目。

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本月19日中國國家開發銀行旗下的金融租賃公司宣布，將購買50架美國波音737 Max 8客機，是自2015年以來，中國向波音公司訂購的最大一筆飛機訂單。因中美關係不佳，加上737 MAX在印尼和衣索比亞發生了兩起墜機事故，並遭到全球性的停飛後，中國已在2019年暫停大部分波音飛機的訂單與交付，直到今年7月才恢復737 MAX交付。

由於購機牽涉龐大金額，中國國家開發銀行這次訂購的波音50架737 MAX客機，估計採購金額約60億美元，一般預料屬於中美兩國的政商利益交換，而中國龐大的航空客貨運市場，是波音高度重視的市場。

波音預估，到2043年，中國的商用飛機機隊規模將增加一倍，目前擁有4375架飛機的中國，屆時將擁有9740架飛機，估計中國年客運量增幅有5.9%，高於世界的平均水平4.7%。