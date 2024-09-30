專利戰開打！川湖發現3家陸廠「伺服器滑軌侵權」　提出訴訟

▲川湖科技。（圖／翻攝自川湖官網）

記者楊絡懸／台北報導

伺服器滑軌廠川湖（2059）30日表示，對泛亞電子工業（無錫）有限公司、南京創瑞豐系統集成有限公司及南京地升科技有限公司，於江蘇省南京市中級人民法院提出「專利侵權訴訟」，以保護公司的智慧財產權。

川湖表示，公司在正常的市場發展和經營活動中發現，南京創瑞豐系統集成有限公司銷售的伺服器上，使用標有CIS商標的滑軌，經技術比對，滑軌產品結構落入川湖公司專利權利要求保護範圍。

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經川湖調查，泛亞電子工業（無錫）有限公司是CIS商標的擁有人，結合泛亞電子工業（無錫）有限公司及南京創瑞豐系統的經營範圍，可知產品上標有CIS商標的滑軌，是泛亞電子工業（無錫）有限公司及南京創瑞豐系統集成有限公司所生產、製造和銷售的滑軌產品。

因此，川湖表示，泛亞電子工業（無錫）有限公司及南京創瑞豐系統集成有限公司未經川湖公司許可，生產、製造和銷售涉案侵權滑軌產品，侵害川湖公司的合法權利。為維護川湖公司合法權利，公司依據相關法律，向法院提起訴訟，請求法院依法判決。

除了這起案件之外，川湖也發現，由南京地升科技有限公司銷售的伺服器上，使用標有CIS商標的滑軌，該標有CIS商標的滑軌經技術比對後，滑軌產品結構落入川湖公司另一件專利權利要求保護範圍。

也就是說，泛亞電子工業（無錫）有限公司及南京地升科技有限公司未經川湖公司許可，生產、製造和銷售涉案侵權滑軌產品，已侵害川湖公司另一件專利。為維護合法權利，川湖依據相關法律，另行立案向法院提起訴訟，請求法院依法判決。