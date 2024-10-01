美東大罷工！陽明一船受困、萬海已離港　台驊：超過兩周有影響

▲美東已展開罷工，陽明所屬聯盟有一船未來能即離開查爾斯頓港。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國東岸碼頭工人已在美國時間10月1日凌晨12點展開大規模罷工，陽明所屬聯盟有一船在查爾斯頓未能及時離港，萬海船隻已在9月30日離開美東碼頭，後續將隨時因應罷工變化調整靠泊計畫；台驊控股應媒體要求做出分析，指出罷工如果延續超過兩周，影響就會很大，運費及相關附加費肯定會大幅上漲。

萬海美東AA7的船已經在9/30在美東港口作業完成離境。萬海表示，針對美東罷工的因應，將會與美國子公司、聯營同行與碼頭都保持緊密聯繫，隨時因應罷工狀況的變化，調整船舶航速與靠泊計劃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明所屬THE聯盟有一艘船未能萬完成裝卸，困在查爾斯頓港，現在只能等候罷工結束，其餘船隻都已離港。

台驊控股分析：

1、港口擁堵、裝卸作業中斷，產生貨物積壓。

2、供應鏈中斷，造成零售商、汽車工業、民生用品等物資供應中斷，庫存不足等問題。

3、東岸碼頭工人罷工將造成全美數百億美元的經濟損失，船公司因應措施會採取跳港或是變更航線，將船舶開往美西或加拿大、墨西哥灣等港口裝卸貨，這將產生更多的費用成本，促成運費的上漲。

4、這次的罷工將產生物流成本的提高，進口商會提高售價轉嫁給消費者，造成通膨更大的疑慮。

5、此次的罷工肯定會引起勞資雙方關係的衝擊，除了影響薪資水平、碼頭工人的工作情緒、態度之外，及未來港口碼頭作業的自動化趨勢。

結論： 此次罷工行動如果延續超過兩個禮拜，造成的影響將持續至今年年底甚至明年初，船公司的運能至少要折損一到兩成左右，運費及相關附加費肯定會大幅上漲。