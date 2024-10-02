三星晶圓代工良率低、客戶跑　自家券商建議「分拆赴美上市」

▲南韓三星電子。（圖／達志影像／newscom）



記者廖婕妤／台北報導

三星電子（Samsung Electronics）的晶圓代工事業正面臨著艱困的難題，包括連續虧損、良率低迷、客戶流失、策略不確定性等挑戰；三星集團旗下的三星證券（Samsung Securities）更發布分析報告，建議三星電子應分拆晶圓代工業務，並且到美國上市。

根據韓媒《BusinessKorea》報導，三星在今年下半年開始量產第2代3奈米GAA製程，但由於良率不穩定，該製程始終無法流住客戶的心，這項技術問題也讓三星與台積電（2330）的競爭蒙上了陰影，台積電Q2全球晶圓代工市占率為62.3％，三星僅占11.5％。

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三星預計將在10／24線上舉辦晶圓代工論壇，這個舉動相當不尋常，反映其在晶圓代工事業上面臨的艱難處境。10月中旬，三星也將公布各部門的Q3業績；證券業預測，包括晶圓代工和系統LSI事業等非記憶體事業部門，都將繼續陷入困境，營業虧損預計將達到5,000億韓元（約3.85億美元）。

更慘的是，採用3奈米GAA製程製造的Exynos 2500晶片良率較低，是否會被納入明年的Galaxy S25中還存在不確定性；2奈米製程也面臨延遲，使得三星的技術路線圖更加複雜化。

NVIDIA和蘋果等全球大型科技公司都已宣布與台積電進行晶圓代工合作，這使得三星爭取高端客戶更加困難；據悉，近期三星內部有傳言稱，部分晶圓代工人員將調往記憶體事業部，市場也建議三星電子考慮分拆晶圓代工業務。

三星證券也直言，三星電子需要進行策略性改革，公司代表指出，由於晶圓代工業務需要與客戶密切的接觸，因此有必要積極進行在地化，例如在美國建立更多晶圓代工廠，並建議可以把晶圓代工業務分拆到美國上市。

不過，專家們對於分拆看法有分歧，一名專家認為，分拆晶圓代工業務是公司的策略選擇，很難預測任何可能性或影響。