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憂山陀兒影響「護國神山」！台積電「淡定回1句」...震驚外媒

颱風「山陀兒」近日侵襲台灣，包括路透社、科技媒體《The Register》及《Data Center Dynamics》等外媒都報導台積電廠區面臨颱風侵襲的消息。（圖／報系資料照）

▲包括路透社、科技媒體《The Register》及《Data Center Dynamics》等外媒都報導台積電廠區面臨颱風侵襲的消息。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

颱風「山陀兒」近日侵襲台灣，今（2）日全台22個縣市皆停班停課，估計颱風過後會帶來災難性損害。不過，有「護國神山」之稱的台積電已經啟動颱風應對程序，並發表聲明表示「此次颱風不會對營運造成重大影響」。這種將防颱措施描述為「例行公事」的淡定態度，令外媒感到震驚。

台積電為全球晶圓代工龍頭，包括路透社、科技媒體《The Register》及《Data Center Dynamics》等外媒都報導台積電廠區面臨颱風侵襲的消息，其中Data Center Dynamics更放大台積電聲明中的「例行」（routine）兩字，想強調台積電已做好萬全準備。

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外媒指出，台灣中央氣象署預測颱風山陀兒（當時仍為強颱）將為台灣帶來強風豪雨，總統賴清德也警告颱風可能造成災情，目前全台已有22縣市宣布停班停課。編輯還特地指出，強颱的威力，與往往在歐美造成重大災情的4、5級颶風威力相當。

令外媒編輯感到驚訝的是，面對強颱來襲，台積電卻顯得相當「輕描淡寫」。台積電在聲明中指出，在颱風山陀兒到來之前已啟動「例行颱風準備程序」、「預計天氣條件並不會對營運產生重大影響」。

《The Register》指出，預計受到颱風影響的高雄，台積電一直在為該地區的晶圓廠部署A14製程晶片以及明年量產2nm技術做準備。而另一個預計受影響地區台南，有著台積電的Fab14工廠，專注於7奈米和5奈米工藝，以及Fab18工廠，專注於5奈米和3奈米生產，同時也是台積電大型研發中心的所在地。

《Data Center Dynamics》則提到，據我國中央氣象署警告，花蓮、台東及高屏山區等地在24小時內可能出現350毫米的極端降雨。基隆、台北、新北、宜蘭、台南及高屏部分地區也發布大雨特報，預計24小時雨量可達80毫米。氣象署提醒部分地區有土石流及泥石流風險，目前部分航班已取消。

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