拜登要船方用高獲利為碼頭工人調薪　謝志堅：調薪加紅利最合理

▲美國總統拜登在美國東岸碼頭工人勞資問題中選邊站，為工會出頭。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統拜登昨(2)日指出，船公司因疫情與紅海危機取得巨額獲利，美國海事聯盟(USMX)合理的調高薪資才是給碼頭工人公平待遇，因為他們在疫情期間仍冒著確診風險去維持港口運作。對此陽明海運前董事長謝志堅指出，未來六年市場如何變化沒人知道，最合理的方案應是像去年美國西岸碼頭工會簽的合約，六年內調薪32%，另發給工人7千萬美元紅利。

國際媒體指出，2020年美國總統大選獲得碼頭工會支持的民主黨，在這次美國東岸碼頭工人勞資爭議中選邊站，不願接受共和黨議員與貿易團體要求，動用塔虎脫條款讓勞資雙方在80天冷靜期內重新上談判桌，而是喊話要資方調高薪資。

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拜登在白宮聲明中表示：「現在是USMX與碼頭工人談判一份公平合約的時候了，這反映了他們為我們的經濟復甦做出的巨大貢獻。」

拜登強調貨櫃船公司在疫情期間獲得的巨額利潤，並且由於紅海危機和好望角改道對供應鏈的影響，貨櫃運輸公司的利潤再次飆升。

他指出，自疫情以來，海運運送人的利潤創下了歷史新高，在某些情況下，利潤比大流行前的利潤增長了800%以上。高階主管薪酬隨著利潤的增長而增長，利潤也以創紀錄的速度返還給股東。在大流行期間冒險保持港口開放的工人也看到了工資的大幅增長，這才是公平的。」

他還表示政府將監控任何有利於外國海運運送人的價格欺詐活動，包括USMX董事會的成員。

謝志堅表示，貨櫃船公司過去有很長的時間都是慘淡經營，2016年韓國最大貨櫃船公司韓進海運因不堪過低的運價與長期虧損而倒閉，疫情與紅海危機都屬於特殊事件，未來六年海運市場有很多變數，如果為工人大幅加薪，市場轉壞時船公司與貨主都難以承擔，最合理的方式是薪資做一定比例調升，另外發給工人一筆紅利，船公司對自己員工也是採取這樣的作法。

不過謝志堅認為，這次勞資談判最棘手的是工會要求未來六年不允許有任何自動化，現在全球主要碼頭都透過自動化提高裝卸效率，工會這樣的要求船公司很難接受。工會高舉的標語是：「自動化傷害家庭，ILA代表就業保障！」

航運評論員指出，全世界港口都已朝自動化發展，唯有美國，工會太強大，阻礙發展，基礎建設如高鐵等之落後，其因有致，川普的MAGA(Make America Great Aain)難矣。