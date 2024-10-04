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先探／先進製程熱門題材　上車了嗎？

圖／先探投資週刊 提供

台積電囊括全球先進製程主要產能，在其積極扶植本土供應鏈、打造最強生態系的趨勢下，設備、耗材、特用化學、檢測等相關台廠長線營運動能看旺。

文／吳旻蓁

隨著高階手機、筆電、ＡＩ晶片等對運算速度有高度要求的領域蓬勃發展下，先進製程（advanced process）可以說已成為當前半導體的顯學。雖然目前市場上對於先進與成熟製程並未有明確的定義劃分，但普遍以七奈米作為分水嶺，七奈米以下為先進製程，以上則為成熟製程。

台積電衝刺先進製程

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進一步來看，由於先進製程是高資本支出的產業，因此也具備相當高的進入門檻，法人就指出，晶圓代工廠除了必須配合晶片設計商要求，還需大舉投資向半導體設備業者購買機台；且倘若晶圓良率不佳導致無法順利量產時，周轉不靈、倒閉的機率極大，這也是許多廠商寧可直接找代工廠進行製造的一大原因。

而目前綜觀全球，在先進製程這條賽道上的廠商僅有台積電、英特爾（Intel）以及三星（Samsung）三大廠，其中，又以台積電憑藉其技術實力穩居全球晶圓代工龍頭，呈現寡占全球晶圓代工市場的景況，且發展進程亦超越同業許多。台積電總裁魏哲家先前就指出，二奈米新設計定案（tape out）的開案量表現比三奈米及五奈米更強，預期二○二五年量產。

在台積電囊括全球先進製程主要產能，且其主要客戶如蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）、AMD等國際大廠需求持續高升下，都將可望持續挹注先進製程概念股營運表現。

值得一提的是，多年來台積電積極扶植本土半導體供應鏈，根據其ＥＳＧ報告指出，二○三○年目標是在地化採購比率達原物料五○％、零配件六八％、後端設備達三八％，而這亦是先進製程設備與零組件、半導體耗材、特用化學品等相關台廠後市營運具樂觀展望的一大利基。

而繼台積電大舉擴充CoWoS產能、推動半導體設備與零組件類股如弘塑、辛耘、萬潤等展開一段多頭行情後，近來特用化學品也成為市場矚目的焦點。因半導體製造需要大量的化學藥劑和特殊氣體，先進製程更對於電子級化學品的純度有極高要求，故在產業前景可期之下，包含勝一、三福化、上品、中華化、元禎、三晃、永光、長興等個股也有望受惠。

供應鏈齊啖訂單

此外，在國際大廠對先進製程及先進封裝需求不斷推升之際，由於半導體新製程、新產品商用化前都需配搭前期檢測能量，進行材料、結構分析、可靠度測試等，確保品質後再量產，因此也將顯著帶旺台系半導體檢測分析三雄的閎康、宜特及汎銓長線營運表現。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2320期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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