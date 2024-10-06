築間打造南台灣第2個品牌聚落　年底前再展10家店

▲築間旗下「朴庶韓國烤肉」全台第2家分店在台南成大商圈開出。（圖／築間提供）



記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）積極布局國內外市場，迎接年底聚餐商機，10月在台南成大商圈開出2家店，打造成全球第10個品牌聚落，年底前也預計全球再開出10間店；此外，築間已於9／19送件申請上櫃，預計最快年底前、明年初可以順利達陣。

築間表示，旗下鍋物品牌2019年正式進軍台南成大商圈，連續13小時不打烊及深夜食堂的用餐型態，廣受消費者喜愛；瞄準目標客群後，持續拓展不同用餐型態品牌，繼日式個人燒肉、吃到飽系列品牌開出後，再引進主打個人韓式烤肉的「朴庶韓國烤肉」及「築間酸菜魚」2大品牌，完成台南成大商圈品牌聚落最後一塊拼圖。

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築間指出，旗下各品牌在嘉義、台南、高雄、屏東已開出超過30家分店，繼高雄岡山打造出南部第1個品牌聚落後，台南成大商圈成為南部第2個、也是全球第10個品牌聚落。

展望未來，築間指出，國內部分Q4目標將再增至少10家分店；海外方面，東北亞首間分店「築間燒肉 チクマ焼肉」將於10月下旬在日本大阪千日前商店街正式開幕營運，海內外雙箭齊發積極展店，持續擴大市占率，增添業績動能。

此外，築間也已在9／19送件申請從興櫃轉為上櫃，目前股本約逾4億元，1年營收可望達60億元，希望明年初可以穩穩上櫃，並預計2026年營收可達80-90億元規模，股本將增至6億元，就會再申請轉為上市。

築間上半年合併營收為28.58億元，稅後淨利為1.19億元，EPS為2.6元；累計今年前8月合併營收為38.77億元，年增1.23％。

截至目前為止，築間集團旗下共13品牌，涵蓋個人火鍋、個人燒肉、日式高檔燒肉、吃到飽系列、麻辣火鍋、韓國烤肉、餐酒館及中式料理，合計超過180家分店。