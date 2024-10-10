台北→桃園「重劃區第一站」　經國特區逾5成買盤來自北客





▲雙北客外溢到桃園買房，這樣的趨勢越來越明顯。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

雙北客外溢到桃園買房，這樣的趨勢越來越明顯！桃園在地房仲表示，經國特區緊鄰南崁交流道，為台北往桃園的重劃區第一站，交通便利，雙北買盤比例是桃園多個重劃區中最高的，約達5成以上。

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雙北房價高漲，購屋買盤外溢到桃園地區的趨勢越來越明顯，而事實上桃園有許多重劃區，包括經國、小檜溪、中路、青埔等等，哪一區才是雙北客的首選呢？

有巢氏房屋桃園經國特區加盟店東張克強表示，經國重劃區位於桃園蘆竹區、桃園區交界，距離南崁交流道車程僅1~3分鐘，是雙北往桃園的第一站重劃區，磁吸雙北買盤購入，也是桃園多個重劃區中雙北客比例最高的，第一線觀察達5成以上。

張克強進一步表示，經國重劃區中的雙北買盤，很高比例是台北通勤族，除了最靠近台北、緊鄰國道之便外，區內設有客運轉運站，經國路上也有直達台北的公車，非常方便。

張克強介紹，經國重劃區有4成土地規劃商業區，商業氣息較濃，未來將有多棟商辦落成，而就業人口也將為區域房市形成支撐，此外目前經國重劃區內有不少地主規畫2層建物，預計引進商場賣場，未來生活機能勢必會更好。

張克強說，經國重劃區商業、住宅區塊劃分明確，對於居住品質來說，沒有太大影響，但提醒購屋族要留意的是，由於商辦大樓多，停車較為困難，買房時盡量要買車位。

▲經國重劃區商業、住宅區塊劃分明確。（圖／有巢氏房屋提供）

至於房價行情，張克強指出，經國重劃區預售新案已站穩5字頭，每坪成交落在50~54萬元左右，成屋社區則約為40~45萬元。值得一提的是，經國重劃區部分區塊緊鄰南崁溪，具河岸景觀優勢。

張克強表示，經國重劃區的開發速度較慢，目前成屋、興建中土地約6成，還有4成尚未開發，建商推案腳步也不急，整體供給量不多，市場呈現供不應求，這也反映出區域房價走勢穩定，是自住、置產的好選擇。

張克強說，雖然4、5字頭也能在新北市買到房子，但只能買到較偏的蛋白區，主要優勢大概就是新北市門牌，而距離台北也不遠的經國重劃區，環境舒適、區域條件佳，將成為桃園蛋黃區，隔壁還有長榮集團建設利多，可能引進商場、飯店、商辦，因此經國重劃區廣受雙北客青睞。

▲張克強說，桃園經國重劃區廣受雙北客青睞。（圖／有巢氏房屋提供）

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