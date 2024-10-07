沙國主權基金加碼！任天堂漲3%　日股收復39000點

▲日股。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

日股受惠新任首相石破茂偏鴿言論與沙烏地阿拉伯主權財富基金考慮加碼重量級遊戲公司任天堂持股影響，日經225指數今（7）日開盤大漲逾2%，收復39000點大關，為9月30日以來首見，任天堂股價上漲逾3%。

《路透社》、《共同社》等多家外媒報導，沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）正在考慮是否增加在任天堂的股份，因為該國尋求實現經濟多元化，擺脫對石油的過度依賴。根據財政部文件，該國目前仍持有任天堂 8.58%股權，高於 2022 年最初獲得的 5.01%。

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沙烏地阿拉伯親王費薩爾·本·班達爾·本·蘇丹·阿勒沙特向外說：「機會總是有的」，他表示PIF不急於增持，但計劃以友好的方式進行投資。

除了任天堂以外，PIF還同時擁有Nexon、Capcom和Koei Tecmo等多家遊戲公司持股，上述公司也有2%至3%的漲幅，市場認為，這是沙國為了減少對石油經濟依賴所做的計劃性投資。

至台北時間上午8點左右，甫開盤的日股一片紅通通，任天堂股價最高衝破8020日圓，漲幅超過3%以上，日經225指數衝破39000點大關，最高報39483.09點，漲幅逾2%。