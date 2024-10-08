中信SOGO聯名卡開刷！　11月周年慶「獨享14％優惠」

▲中信銀行董事長陳佳文、SOGO董事長黃晴雯。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

遠東SOGO百貨與中國信託商業銀行聯手，今（8）日宣布推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，卡友專屬每日最高免費停車4小時優惠，海外消費可享最高2％回饋無上限，另隨著SOGO周年慶將在11月開跑，SOGO也將端出聯名卡刷卡獨享14％優惠，挹注週年慶業績。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，去年遠東SOGO營業額突破500億元，遠東Garden City目前開出的區域營業額也超出預期的好，下個月全台SOGO周年慶開跑，這張聯名卡就可以使用，屆時同樣會端出優於往年的「聯名卡刷卡獨享14％優惠」，還有令人期待的獨家來店禮。

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中國信託遠東SOGO聯名卡提供「一卡3會員」獨享禮遇，線上申辦可立即開通中國信託信用卡、遠東SOGO百貨及HAPPY GO三種會員，館內消費最高享3％回饋，指定品牌購物9折起、生鮮超市95折起，每天最高4小時免費停車；海外實體商店消費，享最高2％回饋無上限，海外指定區域行李拖運、機場接送及指定餐廳折扣等優惠。

此外，這次聯名卡更推出最高等級的「鼎尊無限卡」，除了同享無限卡及御璽卡優惠之外，還享有館內最高免費停車時數4小時、最高享日韓指定區域免費行李拖運、享有每年2次平日4小時免費居家清潔服務、每年享6次VIP LOUNGE預約次數，不過，這張卡採限定邀請制，並非人人都能申辦，陳佳文也將首張卡送給了黃晴雯。