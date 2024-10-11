築間前3季營收寫新高　東北亞首店10／25開幕

抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購 報酬率飆7成

「緯創小金雞」全景軟體（8272）將上櫃，10月11日開始申購，申購價59元，如果以10月9日收盤價101元計算，抽中一張潛在獲利約4.2萬元，報酬率71.19%。

AMD發表新款AI晶片 ！ 蘇姿丰：不考慮台積電以外先進製程

超微（AMD）於當地時間10日在舊金山舉行ADVANCING AI 2024，會中發表新款AI新晶片，執行長蘇姿丰在活動中也表示，不考慮台積電（2330）以外先進製程，且她點名要在台積電的亞利桑那州廠房生產。

《黑神話：悟空》將推出DLC！顯卡廠盼續熱「喜迎輝達新卡效應」

中國首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》推出後，激勵顯示卡市場銷售，訂單接到手軟，使得進入「產品轉換期」的顯卡廠有效解決高水位庫存。對於市場遊戲熱度及遊玩時數能否續熱相關題材，顯卡廠供應鏈指出，《黑神話：悟空》即將推出DLC（下載擴充內容），且將有其他3A級的遊戲出現，將會續熱相關商機。

三星電子計劃關閉LED業務 全面組織重組

根據韓國媒體Pulse報導，三星電子計劃退出LED業務，該業務是三星設備解決方案（DS） 部門的非核心領域，年銷售額約為2 兆韓元，此舉目的是希望集中精力其核心業務領域。

星宇競拍得標均價23.28元 10／15起公開申購每股20元

星宇航空（2646）將於10／25從興櫃市場轉為上市股票，初次上市股票承銷案採80％競價拍賣及20％公開申購方式辦理，本次參與投標的合格標單共32,011筆，得標筆數11,662筆，今日上午已完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為23.28元，公開申購承銷價為20元。

威盛Q3營收超越上半年 威宏5奈米產品助攻

威盛9月受惠旗下威宏5奈米產品效應發酵，營收躍升至新台幣26.49億元，續創新高，第3季營收達52.88億元，超越上半年水準。威盛預期，後續動能可望延續。

鴻海重返200元關卡！市值衝2.8兆元 旺季看好營運逐季升溫

鴻海（2317）9月營收表現亮眼，加上鴻海科技日話題不斷，股價重返200元大關！觀察鴻海11日股價，早盤以200元開出後，上漲3元、最高達到202元，市值衝上2.8兆元，盤中遊走一度收斂至199元，最終收在200元，漲幅0.5%，為8月1日以來波段高點。

股東喊重啟併新光金 中信金吳一揆：遵循金管會指示

為了增加併購彈性，中信金（2891）今（11）日召開股東臨時會通過調高額定資本額，由目前2300億元拉升至3200億元，會中有股東以線上方式建議「中信金重啟併購新光金（2888）」，中信金副董事長吳一揆先以「中信金未來任何併購都會遵循金管會指示」回應，他強調目前沒有併購對象，對股東意見會納入整體考量。

Gogolook海外布局成效亮眼 9月、Q3營收均寫下歷史新高

Gogolook（走著瞧-創，6902）公布今年9月合併營收0.93億元，年成長37.2%；第三季營收2.25億元，年成長20.5%；累計今年前三季營收6.29億元，年成長12.5%，在受惠於海外市場擴張與多元產品線布局下，皆寫單月、單季及歷史同期新高。

奇鋐AI布局「3大獲利動能」！美系外資按讚：目標價上看875元

AI伺服器散熱夯，奇鋐（3017）11日股價以615元開出，最高飆上638元，漲幅逾5%。美系外資在最新報告中指出，看好奇鋐全系列冷卻解決方案在2026年AI基礎設施，使得營收占比提高至25%、獲利占35%，並從冷卻零組件至伺服器機箱和液冷系統，可望延伸至最新iPhone的散熱模型，因此重申「加碼」評等，目標價由原先的830元，調高至875元。