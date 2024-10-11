築間前3季營收寫新高　東北亞首店10／25開幕

▲築間董事長林楷傑。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
築間（7723）公告9月營收，單月合併營收為4.82億元，月減7.89%、年減2.14％；累計今年前3季合併營收為43.59億元，年增0.84％。築間指出，集團積極進行海內外布局，東北亞首店將於10／25在日本大阪開幕，持續擴大市占率增添業績。
築間表示，今年中秋節雖未有連假，民眾團圓聚餐熱潮仍帶動全數品牌單日業績躍升，中秋節當日來客數及業績雙雙創下歷史新高，單日業績3,093.6萬，年增11.09%，來客數4.79萬人次，年增20.09%。
築間指出，去年餐飲業擺脫疫情陰霾，全年餐飲業總營收首度突破兆元大關，基期相對高，然集團近2年持續進行品牌結構調整，提高中價位消費品牌門店數，並同步推出新品牌，將旗下品牌推升至13個，全台分店突破180家，挹注今年Q3單季及累計營收皆能維持在去年同期高基期的表現水平。
築間持續布局國內外市場，於國內展開街邊店、百貨商場的門店布局，擴大國內北中南地區的品牌聚落規模；海外布局部分，在香港已有4個品牌，將適時調整菜單，穩定單月業績表現，期能早日達成單月損平轉盈目標；另日本大阪首間分店「築間燒肉」將於10／25開幕，正式開啟第2個海外市場布局。
築間預估年底前再開10家分店，挑戰全球總店數突破200家，在新品牌、新門店，以及海外市場布局多軌並行下，加速市場規模擴張速度，擴大市占率，增添業績動能。
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