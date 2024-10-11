大同9月營收39.3億元、年增4.62%　寫近六年同期新高

▲大同公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

大同（2371）今日公告113年9月合併營收39.3億元，因集團電力、資訊、新能源相關事業配合客戶交貨時程，合併營收較去年同期成長4.62%，創近六年同期新高。而受集團營收高佔比的電子代工事業群產品組合調整之影響，累計1 - 9月合併營收356.2億元，年減0.52%。

在電力事業群中，智慧電表事業部得利於台電AMI基礎建設佈建計畫持續穩定生產，依台電年度訂單排程交貨，營收與前月或去年同期相較皆有超過5成的成長；電線電纜事業部則因台電161kV高壓電纜銷貨助益，以及公共建設與建築業殷切需求，推升中低壓電纜拉貨持續放大，與去年同期相較營收成長5成。

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商用空調方面，順應節能減碳趨勢，客戶汰換冰水主機與箱型冷氣機意願提高，帶動9月出貨動能，YOY達雙位數成長。此外，大同水冷式冰水機可提升能效15.7%以上，氣冷式可提升能效達14.7%以上，皆為一級能效高端產品，已被大型電信公司數據機房採用，將爭取國際資料中心降溫需求之商機。

大同表示，由於大同電力事業群之各事業部產能皆近滿載，重電事業部業已規劃觀音廠設置變壓器新產線，透過產線彈性調整配置，預期未來可再提高約4成產能，加上電線電纜事業部345kV產線也將有新產能上線，可有效推升整體營運量能。

資產活化方面，大同表示，芙蓉大樓交易金額131.25億元，依國際會計準則，其處分利益已於9月完成入帳，看好第三季獲利有望登高。而同為北市精華地段坐擁雙捷運交會的捷運忠孝復興站之復興南路資產活化案，亦力拚於年底前完成交易，交易總金額約95.88億元，有效挹注公司全年獲利。