經濟部預告用電大戶將「拉高節電率」！4900家企業「全公司」適用

▲經濟部。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

為了提高企業用電效率並持續推動節能，經濟部預告了2025至2028年「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」草案，將依據「全公司」或「用戶」的契約用電容量級距，設定不同的節電率目標，並將對契約用電容量超過800瓩的約4900家企業大用戶，未來4年內要求以「全公司」進行節電目標管理。

根據草案，契約用電容量在801至1萬瓩者，平均年節電率目標將維持在1%；超過1萬瓩者，則提高至1.5%。此外，國營事業將被視為肩負重要社會責任，應帶頭推動節電，其年度節電率目標將提高至1.5%。

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經濟部指出，為減輕對企業的影響，同步規劃配套措施，例如延續推動產業創新條例第10-1條的投資抵減租稅優惠，並擴大適用購置設備範圍，以鼓勵企業投資高能效設備。

經濟部也建立一站式節能技術診斷與輔導管道，並辦理媒合會引介大用戶與節能服務業（ESCO）合作，加速落實節電。同時，鼓勵企業以「大帶小」或透過供應鏈的方式共同節電，提升整體節電成效。

這項新的節能草案的實施，預計在2025年至2028年期間，全體大用戶可再節電94.7億度。經濟部期許各界共同響應，落實深度節電，提高企業用電效率。