00後新人被主管罵「1舉動驚呆他」！全場點頭：隔天就遞辭呈

▲現在年輕人都有自己的想法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

每個時代的背景環境不一樣，造就各年代的人有不同的特質，一名網友表示，看到網路上一張哏圖，講述8、9年級跟00後在職場上的不同，被主管罵時，8、9年生都會先思考自己做錯什麼，但00後的新人被罵，則是直接反嗆。貼文曝光，網友點頭指出，「擺爛的也不少，有些還會直接離職」。

有網友在PTT發文，「現在年輕人上班真的敢兇上司？」看到一張網路圖片，在職場上被罵時，8年級生跟00後的差別，「年輕人上班只要被罵，就會甩態擺爛，甚至是兇回去」。他觀察自己的公司，確實是這樣，「我們職場大概都老人，真的上司說啥就做啥，沒經歷這種場面」，好奇現在的年輕人，真的會直接兇長官嗎？

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貼文曝光，網友紛紛表示，「現在是公司需要年輕人，又不是年輕人需要公司」、「沒女友沒小孩沒房貸壓力的話，現在還真的有些敢」、「會喔，放假想請就請」、「不婚不生就有底氣怒吼了」、「真的，半個月前，我旁邊的90後妹子被罵，直接回嘴執行長」、「上面長官亂搞，我公務員也是直接開罵啊」。

也有網友指出，更多的是直接離職，「多的是隔天就不見人影的」、「擺爛是真的，罵回去的倒是沒遇過，畢竟少子化，缺工到爆」、「現在缺工缺得要命，上司也不敢講什麼，多嘴一句人就跑了然後直接開天窗」、「不會兇，但第二天離職單直接放你桌上」。