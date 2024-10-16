ASML財報暴雷「可能無關輝達」　外媒曝：兇手疑英特爾

▲ASML。（圖／記者吳杰澄攝）

記者高兆麟／綜合報導

由於 ASML 的財報比預期早一天公佈且暴雷，NVIDIA股價也因此下跌，不過根據外媒巴隆周刊報導，ASML 的報告指出晶片設備的訂單突然放緩，而外媒認為，晶片製造設備支出疲軟，最有可能的因素可能是英特爾，ASML 的業務趨勢可能與 NVIDIA沒有直接關聯。

ASML在發布令人失望的財報後，股價下跌 16%，NVIDIA股價下跌 4.7%。 iShares Semiconductor ETF 下跌 5.2%。

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不過ASML、台積電和三星電子沒有立即回應對 ASML 業績發表評論的請求，英特爾則拒絕置評。

外媒引述New Street 分析師 Pierre Ferragu 表示，ASML 的報告指出晶片設備的「訂單突然放緩」。他在給客戶的報告中寫道，該意見「符合謹慎觀點」。

分析師指出，「隨著英特爾支出下降，而中國處於不可持續的支出水平，預計 2025 年 WFE（晶圓廠設備）預期將面臨 6% 的下行風險」。

外媒認為，ASML 令人失望的前景對NVIDIA來說並不一定是壞事。 ASML明確表示，人工智慧相關需求依然強勁，疲軟源自於邏輯晶片業務。晶片製造設備支出疲軟最有可能的因素可能是英特爾。

NVIDIA一直表示對其 AI GPU 的需求仍然強勁。本月早些時候，NVIDIA在投資者報告中表示，即使今年供應大幅增加，「需求仍然超過供應」。最終，ASML的業務趨勢可能與NVIDIA的績效沒有直接關聯。