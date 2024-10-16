抽中賺逾2萬！3檔抽籤股明起申購　瓶蓋股宏全最甜

▲3檔個股明起公開申購。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）公開申購明（17）日為最後一天，緊接著本周還有3檔個股也將公開申購，分別為世界（5347）、沛波（6248）及宏全（9939），其中以瓶蓋股宏全價差最大，抽中可賺逾2萬元。

晶圓代工廠世界（5347）將於17日起公開申購，實際承銷張數為1.7萬張，每股承銷價為88元，以今日收盤價101元計，抽中可賺1.3萬元。

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世界先進9月合併營收為46.14億元，月增27.01％、年增34％，主要是受惠晶圓出貨量增加所致；累計今年前3季合併營收為325.02億元，年增13.65％。

鋼鐵股沛波（6248）將於17日起公開申購，實際承銷張數為2550張，每股承銷價為27元，以今日收盤價31元計，抽中可賺4000元。

沛波鋼鐵9月合併營收為8.63億元，月增3.73％、年增56％；累計今年前3季合併營收為70.53億元，年增22.24％。進入Q4旺季，預期鋼價有上漲空間，後市看佳。

瓶蓋股宏全（9939）則將於18日起公開申購，實際承銷張數為680張，每股承銷價為133元，以今日收盤價154.5元計，抽中可賺21500元。

宏全9月合併營收為23.44億元，年增6.89％；累計今年前3季合併營收為218.66億元，年增5.86％。