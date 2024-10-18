佳世達集團打造永續供應鏈！強化韌性、擴大採購低碳材料

▲佳世達舉辦供應商大會，表揚績優供應商，並分享經濟趨勢與東協市場洞察。（圖／佳世達提供）

記者楊絡懸／台北報導

佳世達集團（2352）18日舉辦供應商大會，攜手供應商共創永續價值鏈，同時分享經濟趨勢與東協市場洞察，深化夥伴關係以邁向2030年供應鏈減碳30%目標。佳世達表示，將引領供應商強化營運韌性，並預計擴大採購回收塑膠、回收金屬等循環材料，以因應快速變動的世界趨勢和低碳產品需求。

佳世達集團董事長陳其宏表示，佳世達是全球領先的顯示器、投影機製造商，近年更布局醫療科技、網路通訊和智能方案有成，作為大艦隊的旗艦企業，佳世達持續協助供應鏈夥伴提升永續競爭力，包括溫室氣體盤查、產品碳足跡等永續培力課程、輔導供應商持續改善CIP專案等，累計已超過700間供應商參與，未來更將持續知識共學、經驗共享，共創永續價值，互惠共贏。

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佳世達在兩年前邀請供應商響應齊力減碳大會，共同倡議減碳目標，今年供應商大會則邀請線上及線下275家、超過500位供應商夥伴齊聚，與會企業總市值超過1兆美元。佳世達也在此盛會表揚31家績優供應商，表揚在品質、技術、服務、交期、成本及ESG等方面表現優異的供應商，共創永續價值鏈。

今年盛會也邀請中華經濟研究院院長連賢明發表「總體經濟預測與東協投資洞察」、天下永續會負責人熊毅晰分享「企業永續競爭力與ESG九大趨勢」專題演講，解析最新全球與東協的經濟趨勢與九大永續趨勢脈動，在世界變局中建立韌性並實踐永續。

佳世達積極導入低碳材料，去年回收材料不含電子材料，以重量計占全公司採購材料約43%，其中回收塑膠比例占塑膠料76%、回收金屬比例占金屬料10%，部分機種更已採用85%的回收塑膠及50%的回收金屬。佳世達計畫持續擴大採購，在採納更永續且低碳的循環材料時，也能兼顧品質、交期等各層面的要求，將有賴供應商和佳世達的創新與合作。

此外，為協助供應鏈夥伴積極應對減碳趨勢，佳世達陸續開設溫室氣體盤查、產品碳足跡等教育訓練課程，助力供應商夥伴落實盤查、建立產品碳足跡計算能力。佳世達將於今年完成一階供應商溫室氣體盤查，逐年遞增減碳比例，朝永續目標2030年供應鏈減碳30%目標邁進。

佳世達也已承諾在2040年100%使用再生能源、2050年淨零排放，持續展開減碳行動以落實永續願景。

佳世達在永續供應鏈管理及其他永續行動上也屢屢獲得外界肯定，在道瓊永續指數（DJSI）的電腦、周邊及辦公室電子設備組中，去年在供應鏈管理題組成績名列前茅，陸續更獲得標普全球永續年鑑TOP 5%、亞太暨台灣永續行動獎6項殊榮、連續6年獲亞洲最佳企業雇主等海內外多項永續獎項與評鑑肯定。