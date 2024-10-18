驗船中心MEPC 82產業趨勢研討會　助航商掌握最新國際動態

▲本次研討會由CR鄭志文執行長開場致詞，CR持續關注國際公約發展，帶給航商最新動態。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心(CR Classification Society，以下簡稱CR)於今(18)日在JR東日本大飯店舉辦MEPC 82產業趨勢研討會，本次研討會聚集我國各大航商高階管理及技術主管，共同關注國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會第82屆會議(MEPC 82)因應溫室氣體減排中期措施的最新國際動態。

研討會除了深入探討全球航運業的綠色轉型，還特別邀請了台灣港務公司黃一民資深處長，針對新能源發展趨勢下臺灣港群之機會與應用進行專題簡報，進一步增強產業交流與合作。

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CR鄭志文執行長於開幕致詞時表示：「為協助我國航商第一時間掌握國際趨勢，CR立即於MEPC 82會議閉幕隔日發布會議結論快報，以全中文方式彙整出對航商有重大影響的重點內容。本次MEPC 82會議中，雖然針對溫室氣體減排中期措施已提出初步政策，但已開發國家與開發中國家在實施方式上仍有分歧，另也需通盤考量全球糧食供應影響，根據IMO的規劃，相關細節將於明年MEPC 83會議前再召開兩次溫室氣體減排會間工作組，並於MEPC 83會議批准防止船舶污染國際公約(MARPOL)附錄VI修正案草案，CR將會持續關注國際動態並與業界保持密切交流，全力協助我國航商與國際法規接軌，鞏固台灣在全球航運中的重要地位。」

CR研究處法規組葉德生組長指出，本次MEPC 82會議所討論的溫室氣體減排中期措施可分為技術性和經濟性兩大部分，針對技術性措施部分，將導入溫室氣體燃料強度(Greenhouse Gas Fuel Intensity, GFI) 達成值，要求船舶在每年所使用燃料/能源的溫室氣體強度不得超過IMO規定值，並藉由逐步加嚴方式，減少國際航線船舶全生命週期溫室氣體排放，如超標不合規者，則需採取補救措施。而經濟性措施部分，大多數會員國支持普遍徵收溫室氣體排放稅/費(universal GHG contribution)並配上回饋(feebate)機制，對溫室氣體排放建立定價機制，以促進船舶採用零/近零溫室氣體排放技術、燃料和/或能源。

▲研討會聚集我國航商管理及技術主管，共同關注國際節能減排趨勢。（圖／CR提供）

此外，為因應全球節能減排趨勢，航商逐步導入低碳燃料、岸電系統，以有效降低溫室氣體排放，惟燃料加注及岸電系統的使用需港口配備相應的設施，為此CR特別邀請主責我國港區營運管理的台灣港務公司黃一民資深處長，以「新能源發展趨勢下台灣港群之機會與應用」為題進行簡報分享，說明我國港區未來在替代燃料加注、岸電系統、港口智慧化、碳捕捉接收等方面的規劃，盼藉此搭建產業的溝通橋樑。

本次研討會議討論熱烈，尤其是在航商所重視的溫室氣體減排議題，與會貴賓針對IMO經濟性措施與歐盟(EU)規定競合、如何獲取低碳/零碳燃料、以及這些措施對現成船影響等方面進行了深入交流，同時會中航商也分享了各自在降低排放所採取之各項措施，顯示出航運業界正積極應對全球環保趨勢，攜手邁向淨零排放目標。

節能減排將是全球航運產業必須要面對的共同課題，CR將持續致力於為航商提供優質及高滿意度的技術協助與支援，並創立官方LINE帳號與FB臉書粉絲團即時分享各項訊息，歡迎航運界先進踴躍加入，共享最新海運產業動態。

本次研討會資料已發布於CR官網-技術研討會資料下載專區(https://www.crclass.org/seminar/)，歡迎各界踴躍下載。