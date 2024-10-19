OLED顯示器2024年出貨上看144萬台　年增率達181%

▲Samsung受益於49吋OLED監視器出貨量獨占鰲頭，預估其今年市占率將擴大至31%，穩居第一。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新研究，OLED顯示器市場今年再添生力軍，新型31.5吋OLED加入市場戰局，各家面板廠透過產品規格提升及差異化，加上數家電競品牌積極開案搶市，2024年OLED顯示器出貨量上看144萬台，預估年增率將高達181%，看好未來幾年出貨量有望維持高成長。

分析2024年主要品牌市占，Samsung受益於49吋OLED顯示器出貨量獨占鰲頭，輔以產品推陳出新，預估其今年市占率將擴大至31%，穩居第一。LGE面板資源充足，積極開發新品和耕耘此產品線，預計將以19%的市占率成為OLED顯示器出貨第二名。

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TrendForce表示，ASUS布局高階產品不遺餘力，2024年擴大OLED顯示器出貨有成，預計全年出貨量將以些微差距趕上Dell爭奪市占第三名位置。MSI今年積極布局新通路，成功大幅提升顯示器出貨量，不僅達成整體顯示器成長最高的品牌，OLED顯示器出貨年增幅度也最大，預估其OLED顯示器市占率將躍升至11%，穩居第五大品牌。Gigabyte因今年積極新開OLED機種，市占率有機會來到第六名。

從OLED的技術類型分析，QD-OLED受到Samsung Display積極擴大出貨量，以及多家品牌廠開發QD-OLED顯示器機種帶動，整機出貨占比有機會從2023年的53.5%，一舉提高至2024年的73%，而預估2024年WOLED的出貨市占僅剩下26%，而RGBOLED則佔1%。