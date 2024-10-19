ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

OLED顯示器2024年出貨上看144萬台　年增率達181%

▲▼南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

▲Samsung受益於49吋OLED監視器出貨量獨占鰲頭，預估其今年市占率將擴大至31%，穩居第一。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新研究，OLED顯示器市場今年再添生力軍，新型31.5吋OLED加入市場戰局，各家面板廠透過產品規格提升及差異化，加上數家電競品牌積極開案搶市，2024年OLED顯示器出貨量上看144萬台，預估年增率將高達181%，看好未來幾年出貨量有望維持高成長。

分析2024年主要品牌市占，Samsung受益於49吋OLED顯示器出貨量獨占鰲頭，輔以產品推陳出新，預估其今年市占率將擴大至31%，穩居第一。LGE面板資源充足，積極開發新品和耕耘此產品線，預計將以19%的市占率成為OLED顯示器出貨第二名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TrendForce表示，ASUS布局高階產品不遺餘力，2024年擴大OLED顯示器出貨有成，預計全年出貨量將以些微差距趕上Dell爭奪市占第三名位置。MSI今年積極布局新通路，成功大幅提升顯示器出貨量，不僅達成整體顯示器成長最高的品牌，OLED顯示器出貨年增幅度也最大，預估其OLED顯示器市占率將躍升至11%，穩居第五大品牌。Gigabyte因今年積極新開OLED機種，市占率有機會來到第六名。

從OLED的技術類型分析，QD-OLED受到Samsung Display積極擴大出貨量，以及多家品牌廠開發QD-OLED顯示器機種帶動，整機出貨占比有機會從2023年的53.5%，一舉提高至2024年的73%，而預估2024年WOLED的出貨市占僅剩下26%，而RGBOLED則佔1%。

關鍵字： OLED

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中信金購併案未申請暫停交易　遭罰100萬元

中信金購併案未申請暫停交易　遭罰100萬元

中信金（2891）在8月20日召開臨時董事會決議併新光金（2888），但中信金未依規定事先申請暫停交易，遭證交所處罰100萬元。

2024-10-18 18:10
台股漲433點！外資買超566億元「史上第5大」　回補台積電3.4萬張

台股漲433點！外資買超566億元「史上第5大」　回補台積電3.4萬張

台股18日收盤上漲433.43點，漲幅1.88%，終場以23,487.27點作收，成交量4,849.22億元；其中，三大法人自營商買超96.59億元，投信賣超7.88億元，外資及陸資則買超566.21億元並創下歷史第5大紀錄，合計買超654.92億元。

2024-10-18 16:44
台積電股價登峰　4檔低於30元科技股ETF「積」會來了

台積電股價登峰　4檔低於30元科技股ETF「積」會來了

台積電（2330）股價在昨（17）日法說優異財測下帶領台股大盤向上續攻，盤中勁揚超過4%，今（18）日一度衝上1100元新高點，連動多檔台股科技型ETF價量齊升，富邦科技(0052)漲幅逾2%最猛，但股價高達195元，想買含「積」量高ETF，包括國泰台灣5G+ (00881)、新光臺灣半導體(00904)、中信關鍵半導體(00891)、群益半導體收益(00927)等4檔科技型ETF今日也全面走揚，但股價不到30元反有利入手。

2024-10-18 16:33
外資一片看好台積電　目標價最高喊到1600元

外資一片看好台積電　目標價最高喊到1600元

晶圓代工龍頭台積電（2330）17日法說會繳出超優異成績單及樂觀展望後，多家外資也紛紛出具最新報告，其中目標價最高已經喊到1600元，但就算最低也都有1320元，和今日股價1100元都還有200元以上成長空間。

2024-10-18 14:47
大立光法說會大利空　股價崩跌快9％「一張慘賠22.5萬」

大立光法說會大利空　股價崩跌快9％「一張慘賠22.5萬」

大立光（3008）17日舉行法說會，不過董事長林恩平釋出最新展望，坦言第四季需求不好，也讓今日股價大跌，盤中最低來到2310元，下跌225元，跌幅達8.84%，持股一張等於大賠22.5萬元。

2024-10-18 12:14
破紀錄！172萬人搶申購星宇航空　中籤率僅2.32％

破紀錄！172萬人搶申購星宇航空　中籤率僅2.32％

星宇航空（2646）將於10／25掛牌上市，15-17日辦理公開申購，累計3天下來，申購件數逾172萬筆，中籤率僅2.32％，將於10／21抽籤，為今年唯一破百萬筆上市申購案，也創下史上紀錄，凍結近700億資金。

2024-10-18 10:21
台銀黃金存摺衝2801元天價　砸10萬進場賺近4萬

台銀黃金存摺衝2801元天價　砸10萬進場賺近4萬

受惠國際金價持續攻高，台銀黃金存摺今（18）日第一盤掛牌賣出價就飆上每公克2801元歷史新高，若在去年12月砸10萬元進場買入，至今賺3.86萬元。

2024-10-18 10:07
法說大利多！台積電股價飆上1100元創新高　市值達28.52兆元

法說大利多！台積電股價飆上1100元創新高　市值達28.52兆元

就在17日法說會繳出超優異成績單及樂觀展望後，台積電（2330）今日股價飆出新高，早盤一度來到1100元，上漲65元，漲幅達6.2%，市值也飆升至28.52兆元。

2024-10-18 09:20
台積電遭美調查賣給華為AI晶片　公司澄清「遵守所有法規」

台積電遭美調查賣給華為AI晶片　公司澄清「遵守所有法規」

根據外媒《 The Information 》報導，美國商務部正在調查台積電是否為華為製造人工智慧或智慧型手機晶片，違反美國出口規定，不過台積電則表示，公司致力於遵守所有適用的規則和法規，包括適用的出口管制，並維持出口系統以監控和確保合規。

2024-10-18 12:21
三商壽前三季轉盈EPS 0.52元　股價反跌重挫逾4%

三商壽前三季轉盈EPS 0.52元　股價反跌重挫逾4%

三商壽（2867）公布前三季財報自結稅後淨利為26.9億元，擺脫去年同期虧損命運，每股稅後盈餘0.52元，淨值為440億元，較去年底增加40.6億元，淨值比為3.15%，較去年底增加0.18%。目前總資產達1.6兆元，較去年底成長5.4%，今（18）日股價呈現利多不漲的格局，跌幅逾4%，最低觸及7.03元。

2024-10-18 11:41

讀者迴響

熱門新聞

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

Q4傳統旺季到！　專家點名5檔個股擁最強題材

降息2碼後　美債表現卻不怎麼樣？

OLED顯示器2024年出貨上看144萬台　年增率達181%

科技股漲勢帶動　標普、那斯達克指數開高

SCFI連8黑跌幅收斂　美東船班延誤價格估再修正

半導體行情確定回溫？　我花200萬買這兩檔受惠股！

月薪5萬是什麼等級？他見答案嘆氣：只贏60%的人

大立光法說會大利空　股價崩跌快9％「一張慘賠22.5萬」

台銀黃金存摺衝2801元天價　砸10萬進場賺近4萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366