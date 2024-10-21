2025年A7、青埔重劃區交屋量大　受銀行房貸緊縮衝擊重

▲永慶推估桃園A7、青埔重劃區2025年將有3千戶以上預售交屋量，銀行房貸若持續緊縮，恐對區域房市產生衝擊。（房市示意圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

隨著房市受到銀行貸款緊縮、第七波信用管制的影響，儘管央行於10/9祭出信用管制協處措施，自然人已簽訂購屋合約，即將辦理貸款時，若是有繼承取得房屋或是簽訂一年內換屋切結書者，可排除在管制行列。但由於銀行對於房屋鑑價仍持保守態度，實際貸款成數難以達到成交價格的八成，直接衝擊預售屋交屋所需備足資金，購屋者恐面臨無法快速籌措資金而面臨的交屋違約風險。

大樓住宅從預售銷售到交屋通常需要3年至3年半的時間，因此永慶房產集團根據2021H2至2022H1實價登錄預售屋成交件數，推估2025年桃園八大重劃區預售可能交屋量，發現A7重劃區、青埔高鐵重劃區2025年應有大量交屋潮，銀行房貸緊縮現象可能對區域房市產生明顯衝擊；其中經國重劃區在2021H2至2022H1期間，預售屋平均總價高達2805萬元，若銀行貸款持續緊縮，對於購屋者財務壓力可能較大。

2025年A7、青埔皆或有逾3000件預售交屋

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，過去幾年桃園市因腹地廣大、產業發展、房價基期低等因素，帶動預售屋房市交易熱絡。其中A7重劃區和青埔高鐵重劃區因面積廣袤、加上高鐵、機捷等公共運輸齊備，再加上房價相比雙北地區來得親民，吸引大量首購族、雙北通勤族進場置產，使得A7重劃區和青埔高鐵重劃區在2021H2和2022H1之間預售市場交易熱絡。

然而近來銀行房貸逼近滿水位，許多銀行紛紛緊縮房貸，將衝擊即將交屋的預售屋購屋族。永慶推估2025年桃園八大重劃區預售交屋量，A7重劃區、青埔高鐵重劃區分別將可能有3578戶、3336戶進行交屋，其交屋壓力顯著大於其他重劃區。倘若2025年銀行房貸緊縮現象依舊持續，A7重劃區和青埔高鐵重劃區兩地的房市有可能受到明顯衝擊。

若銀行房貸緊縮持續 經國重劃區頭期款壓力大

銀行緊縮房貸的現象，導致許多購屋族在申請房貸時，房貸成數通常會減少1-2成。觀察桃園市中八大重劃區的預售屋平均總價，經國重劃區平均總價是桃園八大重劃區之中最高者，銀行貸款緊縮對於消費者的衝擊相對大，有可能對於區域房市產生進一步影響。

陳金萍提醒，隨著銀行貸款緊縮、第七波選擇性信用管制的影響持續，建議在近期內準備交屋的預售屋購屋族提前審視自身、家庭財務規劃，備足充分資金，積極與銀行、建商洽商，方能有效避免資金不足而帶來的交屋違約風險。