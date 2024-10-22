「董事長」變「部長」　郭智輝曝3大努力方向

▲經濟部長郭智輝。（圖／安永提供）



記者廖婕妤／台北報導

安永聯合會計師事務所今（22）日舉辦《安永企業家獎》論壇，經濟部長郭智輝致詞時透露，自己在2017年曾獲得安永企業家獎年度大獎，感到非常榮幸；《安永企業家獎》表揚以智慧和毅力創辦並成功經營企業的企業家，今年共有6位優秀企業家入圍最後決選，分別為六角國際（2732）董事長王耀輝、宜特科技（3289）董事長余維斌、研華（2395）總經理陳清熙、華城電機（1519）總經理許逸德、雃博（4106）董事長李永川、綠茵生技（6846）董事長吳嘉峰。

郭智輝致詞時表示，《安永企業家獎》被喻為企業家界的奧林匹克獎，是全球最具代表性的國際性獎項，今年邁向第20屆，每年選拔對國家及全球具有重要影響以及貢獻的台灣企業家，「過去我也曾經以郭董事長的身分，獲得2017年安永企業家獎年度大獎，得獎非常榮幸。」

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郭智輝指出，重要的是要把台灣企業精神用在全世界，取之於社會、用之於社會，「如今我的身分轉變為經濟部長，對於國內產業發展面臨的挑戰，格外感同身受，面對當今全球複雜多變的經營環境，如何引導企業布局，在全球供應鏈重組中尋找契機，向海外投資及擴展市場因應全球AI浪潮，人才短缺的議題，都是未來經濟部要努力協助企業的方向。」

郭智輝也提到，為了加速產業自動化、智慧化以及低碳化，經濟部已修正創新條例，將AI及節能減碳納入投資抵減項目，投抵上限提升為18億元；此外，台灣有約913萬中小企業員工，佔全國8成就業人口，為協助中小企業發展，明年將規劃投入116億元，推動中小微企業多元振興發展計畫。

另安永聯合會計師事務所長傅文芳表示，以「智慧創藝 啟動未來」為主題，代表當今企業界在追求創新思維和智能技術的同時，也不忘結合代代相傳的智慧、經營藝術與企業家精神來承先啟後。企業家們分享如何承先啟後，將傳統結合智慧與創新，以及其經營企業的理念與策略。

六角國際（2732）董事長王耀輝也指出，他曾在科技產業任職，後與朋友們合夥創業，將國際化和標準化作為企業發展的核心目標，如今以餐飲為主的六角國際集團展店已遍及全球6大洲、涵蓋超過63個國家地區，總店數突破3,000家。王耀輝秉持唯快不破、從錯中學的經營理念，熟稔切換代理商及授權商角色，並強調站在變革的浪頭上，引入自動製茶機等創新技術，提升營運效率和產品一致性，增加顧客服務的體驗。