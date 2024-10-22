新造船價格十年飆升52%　台船預估續漲不急著接單

▲台船造萬海船隻旁的配檔，可以接造6.4萬噸超輕便型散裝船。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

新造船價格正處於自2008年高峰以來的最高水準，克拉克森研究公司(Clarksons Research)創建的新船價格指數目前名義上與2008年的峰值持平，為190點，較2020年底的低點上漲了52%，各國造船廠預計在年底前將收到大量訂單，台船(2208)高階表示，在接了中航(2612)與萬海(2615)的訂單後，剩下的塢檔不急著接單，估計船價還有上漲空間。

台船高階指出，在2008年海岬型船造價曾將破億美元，1800箱(20呎櫃)貨櫃船船價高達3800萬美元，目前海岬型船造價都還在8000萬美元上下，1800箱貨櫃船也僅有3000萬美元左右，克拉森的指數可能偏向萬箱級以上貨櫃船或油輪。

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台船接的萬海12艘及附帶4艘選擇權的約8000箱甲醇雙燃料全貨櫃船，配檔還可接16艘1800-2400箱貨櫃船，或是16艘6萬噸超輕便型船，不過因為總統有表示需要建造11艘較大型的海巡船，而目前預算都還在立法院審查，接造公務船雖然造價較低，但是獲利有可能優於商船，台船可以等到明年年中才來考慮接造哪型船。

克拉克森在其最新的週報中指出，在強勁的訂單量、堅挺的遠期覆蓋和船廠通脹壓力的持續支撐下，新船價格仍然居高不下。

VesselsValue 最近的一份報告指出，2021/22年貨櫃船和液化天然氣船的大量訂單活動給船廠產能和建造周期帶來了更大的壓力。由於訂單增加，船廠佔據了上風。 在價格談判中，價格已經攀升。

對於亞洲造船商來說，今年是輝煌的一年，新造船的平均價格創下歷史新高。船廠在價格談判中佔據上風，價格攀升，根據克拉克森的數據，2024年新建船的平均價格已達到9000萬美元，比2022年創下的上一個高點高出30%，遠高於過去十年接近5000萬美元的平均水準。

這家英國經紀人指出，綠色技術的不斷部署、更高價值的產品群組以及船東簽約大型船舶是導致新造船價格上漲的因素。 例如，今年訂購的船舶平均尺寸為54,000總噸，創歷史新高，比10年平均水平增長40%，而天然氣運輸船、集裝箱船和游輪等成本較高的船舶類型佔到了近50%。 與2010年代平均訂購量相比，今年的訂購量僅為28%。

今年迄今為止，大多數行業的造船廠都出現了穩定的新造船訂單，今年前9個月合同噸位為9,360萬噸，已經超過2022年和2023年全年總量。 克拉克森預測更多全年簽約總噸位將超過1億總噸，雖處於較高水準，但仍遠低於2007年簽約總噸位1.72億總噸的紀錄。