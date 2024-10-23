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郵輪新選擇　蘇澳港喜迎精品級郵輪「珊瑚地理學家」

▲珊瑚探險郵輪公司旗下郵輪「珊瑚地理學家」於今日靠泊蘇澳港。（圖／基隆港務分公司）

▲珊瑚探險郵輪公司旗下郵輪「珊瑚地理學家」於今日靠泊蘇澳港。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司新建蘇澳港旅運中心於今年6月啟用後，蘇澳港成為郵輪業者靠泊台灣港口的新選擇，繼6月首艘郵輪「日本丸」靠泊後，蘇澳港今(23)日再度有精品級郵輪「珊瑚地理學家」現身，該輪看準蘇澳及宜蘭地區擁有豐富多樣的觀光及文化資源，規劃帶領旅客探索蘭陽地區的獨特風情。

今天宜蘭縣政府工商旅遊處也安排服務人員進駐旅運中心，提供旅客觀光諮詢服務，致力於將宜蘭在地景點及文化推薦給旅客們，基隆港務分公司將持續和縣政府、蘇澳鎮公所合作，規劃周邊旅遊行程與觀光接駁等配套措施，爭取未來有更多郵輪品牌靠泊蘇澳港，帶動地方觀光產業發展。

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「珊瑚地理學家」為珊瑚探險郵輪公司旗下的探索型郵輪，總噸位5516噸，可搭載120名旅客，主打紐澳地區、亞太、南太平洋、印度洋等熱帶地區的探索深度旅遊。該輪於10月21日至22日首航基隆港，並以基隆港為母港出發，於23日靠泊蘇澳港，旅客人數43人，主要為澳洲籍人士，預計在宜蘭縣內進行3天的深度旅遊，至10月25日出港繼續前往菲律賓。

基隆港務分公司為了迎接「珊瑚地理學家」首航蘇澳港，特別規劃安排拖船噴水儀式，以及致贈旅客印有蘇澳港旅運中心圖案的紀念杯墊，熱情歡迎旅客的到來，另外基隆港務分公司蘇澳港營運處曹至宏資深處長亦代表蘇澳港登上該輪，與船長雙方交換首航紀念牌，儀式簡單隆重。

考量到蘇澳港航道、碼頭水深及旅運中心通關效率等港口條件，基隆港務分公司將蘇澳港的郵輪業務發展，定位為提供中小型郵輪靠泊服務，正好適合近年來興起的中小型「高端」、「探索型」郵輪市場，為此，該分公司也積極與縣政府、蘇澳鎮公所合作，規劃蘇澳港周邊推薦旅遊行程，提供周邊熱門景點的觀光路線圖、伴手禮店資訊和交通指引等，並且完善交通接駁配套措施，期能創造更多國際郵輪靠泊誘因，以促進宜蘭地區產業及經濟發展。

關鍵字： 郵輪新選擇蘇澳港精品級珊瑚地理學家

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