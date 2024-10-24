歐美線7月以來運價跌四到六成　法人認為5個月後才是觀察點

▲馬士基今年四度調高財測。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

今年貨櫃船公司獲利高峰在第三季，馬士基航運本周一(21日)第四度調高財測，當日股價上漲，但周二、週三跌1.08與1.81%，有國內法人分析，今年貨櫃運價高點是在7月上旬，而近3個月來歐美線運價已經下跌四到六成，第四季進入淡季，聖誕貨品多已結束運送，農曆年前即使有小旺季，年後卻是大淡季，因此估計要5個月後，明年第二季才能看出市場端倪。

根據上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)，7月5日美西線每大箱(40呎櫃)運價是8103美元，上周 五(18日)跌到4726美元，跌幅41.68%，同期美東線自每大箱9945美元跌到4976美元，跌幅50.01%，歐洲線自每箱(20呎櫃)4857美元跌到1950美元，跌幅54.11%，地中海航線自5432美元跌到2312美元，跌幅57.44%。

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法人指出，巴拿馬運河已經恢復正常通行，美東罷工才3天就結束了，照說美國線運價應該跌更多，實際上卻比有紅海危機的歐地線跌得少，問題出在美國港口基礎建設不如歐洲，超大型貨櫃船都航行歐洲去了，地中海線則多了許多中小型船去跑，才會出現歐地線運價跌得比美國線高的現象。

從貨櫃三雄第三季營收來看，長榮(2603)營收高峰出現在7月，達543.97億元，9月降至446.37億元，少了97.6億元，減幅達17.94%；陽明(2609)營收高峰在8月，有257.60億元，9月降至216.20億元，少了41.40億元，減幅達16.07%；萬海(2615)營收高峰在7月，有201.08億元，9月降至149.66億元，少了51.42億元，減幅達25.57%。

至於美國總統大選如果川普選上，可能大幅調高中國進口貨品關稅，法人認為，川普如果當上總統明年3月才會上任，上任後也要參眾兩院背書才會決定調高稅的品項與實施時間，進口商考慮資金積壓問題，不會太早提前進貨，而且美國加高關稅措施推了好幾年，很多製造商都已遷移到墨西哥與東協、印度等，對市場影響不會太大。

不過另有法人認為，以貨櫃三雄今年的獲利，長榮假設配息率30%~40%估算，公司將具有高殖利率題材，陽明也不差，市場基本面也還好，展望2025年，Alphaliner預估市場運力供給YoY將由2024年的10.5%下滑至5.8%，需求則由3%下滑至2.5%，儘管市場仍處於供過於求狀態，然供給壓力有望減輕，最大的問題是要給幾倍的評價，目前看股價要超過前高困難度有點高，但估計股價不會有太大波動。

這家法人估長榮第三季EPS30.51元，上半年EPS是21.86元，全年EPS估61.9元。陽明則有法人估第三季EPS8到8.5元，優於上半年的6.66元。