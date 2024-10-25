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星宇加入寰宇一家呼聲大　張國煒：搞不好進星空聯盟「看各自魅力」

▲星宇航空掛牌上市，董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

▲星宇航空掛牌上市，董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今日掛牌上市，外界也關注星宇航空加入聯盟的進度，目前長榮航（2618）隸屬星空聯盟、華航（2610）則為天合聯盟成員，因此市場估星宇有很大的機會加入寰宇一家，對此，張國煒強調，加入聯盟各有利弊，不見得非加入不可，「搞不好會加入星空聯盟或天合聯盟都不一定，大家看各自魅力」。

談到加入聯盟一事，張國煒表示，航空迷、客戶等市場上大家都非常關注星宇加入聯盟，當然加入聯盟可以替星宇增加潛在營利，但這是策略之一、不是唯一策略，不會因為這樣就造成致命性影響，其實很多航空公司沒有加入聯盟，當然加入聯盟是最快速，但不是不加入就活不下去。

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張國煒指出，加入航空聯盟，最大利益對消費者來說就是里程交換，其他部分對一般消費者影響都不大，加入聯盟有立即性、快速可以交換航空里程優勢，但也有壞處，大家壁壘分明，有時候保持中立沒加入也不見得是壞事，可以跟各家分屬不同聯盟的航空去做里程交換，各有利弊，當然我們也會盡量符合市場期待，但不要說加入寰宇一家是星宇應該要走的，消費者需求一定要顧及，加入聯盟不見得是必走的。

張國煒也說，搞不好會加入星空聯盟或天合聯盟都不一定，大家看各自魅力，但都沒加入也不見得是壞事，要以廣大視野來看，但需要時間來處理，每加入一家航空聯盟都會有人反對，「當初長榮加入星空聯盟的時候，也是在我手中促成、完成，當時長榮還不夠大、是什麼東西，我們也花很多精神去遊說，讓人家了解立場跟經營理念，能對聯盟做什麼貢獻。」

張國煒強調，不同意很正常，新的航空進入會有利益上的糾葛，但整個聯盟會以最大利益為考量，不會說某家反對就不能加入，原則是盡量消彌大家對星宇的疑慮，會去開會解釋怎麼互相合作而不是互相競爭，知道大家很期待，給我們一點時間處理。

 

關鍵字： 星宇聯盟寰宇一家天合聯盟

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