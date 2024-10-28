台灣旗艦動能50指數　即時指數今日上線

▲台股示意圖。（圖／ETtoday資料室）

記者巫彩蓮／台北報導

「台灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數」 (簡稱「台灣旗艦動能50指數」)，自今（28）委請台灣證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「台灣旗艦動能50指數」以台灣上市上櫃公司為母體，自市值前200大股票，經流動性、波動度及獲利能力篩選後，依據動能指標、考量動能長短期效果並顧及產業平衡，擇優挑選50檔成分股，以自由流通市值加權為基礎，依動能分數調整權重，表彰台灣市場具投資動能之旗艦型股票組合績效表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣旗艦動能50指數」於每年3、9月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2007年12月~2024年8月累積報酬率為1149.67%及2023年殖利率為7.04%，表現優於加權報酬指數(387.29%、4.65%)及臺灣全市場指數(406.19%、4.72%)。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為統一（1216）、和泰車（2207）、台達電（2308）、長榮（2603）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、元大金（2885）、永豐金（2890）、中信金（2891）及日月光投控（3711）。

根據證交所2024年9月定期定額交易戶數統計ETF排行，前10名的ETF中，涵蓋母體為上市櫃公司且加權方式為市值加權的ETF共有5檔，交易戶數合計達57萬2,875戶，較2023年9月 5檔及39萬3,624戶參與度顯著提升，顯示國內投資人對市值型ETF的關注程度高。「台灣旗艦動能50指數」成分股具投資動能之旗艦型股票能力特色，期未來可藉由指數金融商品發行，提供投資人投資市值型指數商品的新選項。

