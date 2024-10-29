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月底發錢了！明起「10筆款項」接力入帳　182萬人爽領1.9萬

（示意圖／翻攝自photoAC）

▲月底連續2天有10筆錢入帳。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

10月底政府發錢了！根據勞動部勞工保險局行事曆顯示，在10月份時有18筆補助款項要發放，包括勞保年金給付、勞退月退休金、國民年金保險的生育給付等，其中在30日、31日這兩天，將有10筆款項接力入帳。為了保障自身的權益，符合資格的民眾應留意存摺帳戶的變動，確認是否收到相關款項。

今年勞保年金請領全額的年齡提升至64歲。根據勞保局統計，至今年7月，勞保年金的請領人數已達182.22萬人，核發的總金額高達353.06億元，平均每人每月可領取約1萬9375元。而10月30日正是勞保年金的核發日期，這也是受惠最多人的項目之一。

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除了勞保年金給付外，30日當天還有職業保險年金、勞退月退休金（首發案）的款項將入帳，符合資格的民眾千萬不要疏忽了。

而在31日當天，有多達7項的國民年金保險相關給付陸續發放，其中包括產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付（併計勞保年資）、國民年金保險老年年金、身心障礙（基本保證）年金、遺屬年金、生育給付及喪葬給付。

◆10／30

勞保年金給付預定入帳日

職保年金給付預定入帳日

勞退月退休金(首發案)預定入帳日

◆10／31

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險生育給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

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