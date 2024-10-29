川普風險害權值三王帶頭摔！台股殺近500點拉回　法人勸觀望

▲美總統候選人川普再祭晶片關稅說。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著美國總統大選腳步逼近，兩大陣營候選人川普、賀錦麗一言一行牽動全球敏感神經，川普周末重申他對台灣的失望，並表示如果當選總統，對台灣晶片徵收關稅，受到他言論影響，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）今（29）日跌幅均逾2%，造成台股開低走低，跌幅一度逼近500點，台新投顧副總黃文清指出，面臨美國總統大選不確定，建議投資人先觀望為宜。

黄文清指出，美國總統大選已經在昨日盤勢發酵，目前看起來，川普勝出機率在升高，但是美國選舉結果尚未揭曉之前，一切都是有變數，建議投資人待選舉結果出來再介入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃文清分析，川普對於半導體產業態度相對保守，因此他當選的話，對於特定產業震盪難免，不過中長還是回到長多格局；至於賀錦麗選上，可望延續拜登政府政策，對於產業衝擊相對小。

根據《金融時報》報導德意志銀行分析師喬治·薩拉維洛斯（George Saravelos)）在本周的一份報告中寫到，對關稅敏感的美國股市也「大幅橫盤整理」。總而言之，「市場已經開始預計川普獲勝的可能性越來越大，對於市場定價的影響程度仍然相當有限」。

