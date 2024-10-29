核電廠除役「員工都保留」　郭智輝：不能沒人才關注新技術

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

核電廠將於明年除役，日前傳出中央考慮重啟核能，外界對於未來是否使用核電都相當關注，對此，經濟部長郭智輝表示，對於先進科技的發展都會高度關注，核電是否重啟要遵從法令，不過核電廠的員工目前都是保留，「對於新型核電發展，台灣不能沒有專家來判斷，因此這些人才都是保留的。」

日前傳出中央會重新考慮啟用核能，郭智輝表示，對先進的科技，都不排除在這方面的研究，這部份發展我們會高度關注，但核電現在有核管法，是不是能夠延役、或是能夠再起，都是有法律規定，目前就是要遵從法令規定，經濟部的立場是執行單位，當然依法令規定來執行。

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郭智輝指出，至於現在核能廠的員工，「我們現在是保留，我們要去關注未來科技的發展，現在有新型的核電發展，全世界大家都關注這個命題，台灣不能沒有專家來判斷，所以這些人才都是保留的。」

郭智輝也說，明年5月核電廠正式除役，會把燃氣的配比增加，還有一些綠能的配比也往上拉。

此外台達電董座鄭崇華日前指出，台灣非核電不可，不然未來缺電可能會影響到AI的發展；郭智輝指出，都有計畫AI來台灣投資，也是現在努力的方向，AI會用的電比較多，現在也竭盡所能把這個命題考慮進來，對於鄭董事長的發言，都非常尊重。