服務業喊缺工！許舒博籲勞動部年底前給答案　何佩珊：對症下藥

▲商總理事長許舒博（右三）邀請勞動部長何佩珊（左三）舉行服務業缺工座談會議。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

服務業普遍仍面臨缺工困境，商總理事長許舒博多次呼籲調薪資前應先解決缺工，為了解缺工現象，商總今（29）日邀請勞動部長何佩珊共同主持「113年服務業缺工座談會」，許舒博盼今年底勞動不可以給出答案來解決缺工問題，何佩珊則說解決缺工勞動部責無旁貸，重申「缺工不等於低薪」，要對症下藥，不是只有靠開放移工、壓低勞動條件來處理。

許舒博表示，主要訴求是強調服務業各個行業都在缺工，台灣缺工問題嚴重，又得不到重視，希望透過會議呈現基層聲音，將所有產業的狀況告訴主管機關，由勞動部主導，包括引進外勞、調高部分工時、調整變形工時等措施，經濟部則可與教育部合作啟用外籍生。

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許舒博指出，缺工會影響台灣經濟發展，很多產業目前因為缺工而停業，甚至已經關門，希望政府部門可以站在善的立場，承諾了主要目的就要解決，希望透過溝通會議，能夠有具體方向來解決缺工問題，原本是希望能召開全國缺工會議，但勞動部說先來看服務業的問題，因此由商總起跑，至於未來是否召開全國缺工會議，則由政府決定。

許舒博也提到，有些行業本身勞工不願意做的，勞動部也要了解，像是一些需要吹風日曬的行業，本國勞工不願意做，加了薪水還是找不到人，且一味的提高薪資，也會造成業者成本上升，進而轉嫁到消費者身上，因此勞動部要想辦法，是否適度開放引進外籍移工；服務業很重要的是「溫度」，雖然陸續有使用AI機器人送餐、QRcode點餐等，但不可能完全由AI取代，因此仍要解決缺工議題。

許舒博呼籲，目前還是要主管機關決策，看是否要修改內規、或是透過立法院修法，可能勞團會有意見，但勞團是要照顧勞工，企業界很樂意幫助勞工找工作，薪水太低也可以協調，是要共存共榮，不要產生對立；也希望勞動部今年底可以給出答案，畢竟新的一年有新的預算進度跟做法，引進外勞也不是今天說明天就進來，不是那麼簡單的事情。

勞動部長何佩珊則表示，來參加座談會是要先來感謝，在9月的最低工資審議會上，商總非常支持、也提升最低工資，是各位辛苦的付出，向商總會員致上最深謝意。

何佩珊指出，同時也是來傾聽，會員們遭遇到很多缺工問題跟困境，勞動部絕對有責任，要跟大家一起面對缺工問題、尋找原因，要一起共同解決，缺工原因很複雜，包括少子化、疫情期間興起的社群平台工作經濟型態等，疫情後有全球搶工潮，要跟世界競爭，服務業部門在台灣很辛苦，因為很少被關愛，大家都是憑本事打拚出來。

何佩珊強調，服務業過程裡，怎麼協助大家面對缺工問題，勞動部責無旁貸，不過也重申，上任來就一直在喊缺工不等於低薪，解決缺工問題要對症下藥，不是只有靠開放移工、壓低勞動條件來處理，不同問題解決有很多面向。