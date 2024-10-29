長榮航復飛青森航線　每周137班直飛日本10大航點

▲長榮航桃園－青森航班再度啟航，由長榮航日本支社支社長陳啟偉（右四）與青森縣知事宮下宗一郎（左四）等貴賓共同剪綵。（圖／長榮航提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）桃園－青森航班29日再度啟航，提供每周3班飛航服務， 以A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，為直飛日本的第10個航點；此外，長榮航毎周共提供137班飛往日本10大航點的飛航服務，持續布局日本旅遊市場。

長榮航表示，自1995年開始以包機方式經營青森航線，並於2019年7月17日改為每周2班定期航班，旺季時最多增為每周5班；雖然2020年因疫情衝擊暫停飛航，但長榮航與青森縣的合作未曾間斷，疫情期間還共同舉辦多項特展，自2022年起，青森縣廳每年參加長榮航空城市觀光馬拉松，讓兩地觀光產業及商務往來更加蓬勃發展。

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長榮航指出，青森縣為日本本州最北部的城縣，長榮航也與各大旅行社共同推出的「元氣日本PAK」團體行程，更規劃秘享睡魔暖湯延養5日，直飛青森全程入住星野飯店只要74,900元起。

長榮航飛航日本航線今年屆滿30周年，直飛日本10大航點，包括青森、東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台以及愛媛松山，提供台灣出發13條航線，每周137班飛航服務。