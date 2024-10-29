ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

長榮航復飛青森航線　每周137班直飛日本10大航點

▲長榮航桃園－青森航班再度啟航，由長榮航日本支社支社長陳啟偉（右四）與青森縣知事宮下宗一郎（左四）等貴賓共同剪綵。（圖／長榮航提供）

▲長榮航桃園－青森航班再度啟航，由長榮航日本支社支社長陳啟偉（右四）與青森縣知事宮下宗一郎（左四）等貴賓共同剪綵。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）桃園－青森航班29日再度啟航，提供每周3班飛航服務， 以A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，為直飛日本的第10個航點；此外，長榮航毎周共提供137班飛往日本10大航點的飛航服務，持續布局日本旅遊市場。

長榮航表示，自1995年開始以包機方式經營青森航線，並於2019年7月17日改為每周2班定期航班，旺季時最多增為每周5班；雖然2020年因疫情衝擊暫停飛航，但長榮航與青森縣的合作未曾間斷，疫情期間還共同舉辦多項特展，自2022年起，青森縣廳每年參加長榮航空城市觀光馬拉松，讓兩地觀光產業及商務往來更加蓬勃發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航指出，青森縣為日本本州最北部的城縣，長榮航也與各大旅行社共同推出的「元氣日本PAK」團體行程，更規劃秘享睡魔暖湯延養5日，直飛青森全程入住星野飯店只要74,900元起。

長榮航飛航日本航線今年屆滿30周年，直飛日本10大航點，包括青森、東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台以及愛媛松山，提供台灣出發13條航線，每周137班飛航服務。

關鍵字： 長榮航青森日本

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／雲端發票抽獎重複率過高　財政部深夜5聲明「查證中」

快訊／雲端發票抽獎重複率過高　財政部深夜5聲明「查證中」

雲端發票抽獎爭議升溫，財政部今（29）日發出新聞稿中提出5大說明，並強調對於外界質疑「民眾重複中獎遭疑不公等情，該局刻查證中」，待有結果會向外說明。

2024-10-29 22:03
台股收跌271點外資轉賣超！重押台灣50反1　大賣00919

台股收跌271點外資轉賣超！重押台灣50反1　大賣00919

台股今（29）日開低走低，終場跌勢收斂，以下跌271.48點作收，惟外資大賣291.7億元，其中買超首位是元大台灣50反1（00632R），賣超最多群益台灣精選高息（00919），剛好是今日ETF中成交量最多前2檔，顯見外資成今日ETF交易主力。

2024-10-29 17:20
國巨前三季EPS賺31.06元！客戶庫存健康　看Q4營運持平或小幅季減

國巨前三季EPS賺31.06元！客戶庫存健康　看Q4營運持平或小幅季減

被動元件廠國巨（2327）29日公布今年第三季財務報告及營運成果，第三季合併營收317.38億元，季增1%，年成長15.9%；合併稅後淨利56.49億元，季增3.6%，年成長16.7%，單季每股淨利（EPS）11.01元（分配股票股利前為13.16元），累計前三季EPS賺達31.06元。

2024-10-29 17:17
國家災害防救科技中心誤傳停電訊息　台電道歉了

國家災害防救科技中心誤傳停電訊息　台電道歉了

國家災害防救科技中心今（29）日中午突發出停電簡訊，提到全台16個縣市停電，不過台電稍早澄清，該資訊內容為上次豪雨的停電戶數，已發送勘誤訊息，特此澄清，造成民眾誤會，台電深表歉意。

2024-10-29 16:38
台積電高雄2奈米廠傳12月裝機　公司回應「照計畫進行」

台積電高雄2奈米廠傳12月裝機　公司回應「照計畫進行」

台積電傳出高雄廠第1座2奈米廠將於11月26日舉行進機典禮，並自12月1日展開裝機，台積電今天並未正面回應，僅表示高雄晶圓廠興建工程按照計畫進行，並且進展良好，2奈米將如期於2025年量產。

2024-10-29 17:32
雲端發票活動重複中獎　國稅局霸氣回「遊戲規則」全合法

雲端發票活動重複中獎　國稅局霸氣回「遊戲規則」全合法

財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，分成3梯次抽獎，有民眾發現竟然有「中獎人重複」的現象，直呼太幸運。國稅局指出，抽獎、開獎流程都有律師驗證符合遊戲規則，鼓勵民眾多多使用雲端發票。

2024-10-29 15:52
黃仁勳回台投資「要100億度綠電」　郭智輝：我們可以給他

黃仁勳回台投資「要100億度綠電」　郭智輝：我們可以給他

台灣積極布局半導體產業，業界大老都擔憂台灣供電不足無法回台投資蓋廠，NVIDIA執行長黃仁勳先前也提到說願意回台灣，但要100億度的綠電，對此，經濟部長郭智輝今（29）日表示，「我們可以給他，他開出條件，我們就可以做。」

2024-10-29 13:01
川普風險害權值三王帶頭摔！台股殺近500點拉回　法人勸觀望

川普風險害權值三王帶頭摔！台股殺近500點拉回　法人勸觀望

隨著美國總統大選腳步逼近，川普、賀錦麗一言一行牽動全球敏感神經，美國總統候選人川普週末重申他對台灣的失望，並表示如果當選總統，對台灣晶片徵收關稅，受到他言論影響，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）今（29）日跌幅均逾2%，造成台股開低走低，跌幅一度逼近500點，台新投顧副總黃文清指出，面臨美國總統大選不確定，建議投資人先觀望為宜。

2024-10-29 12:04
半導體需要綠電！　郭智輝：支持台積電「就支持台電建廠」

半導體需要綠電！　郭智輝：支持台積電「就支持台電建廠」

台灣電力是否足夠因應AI發展，一直是外界關注的議題，AIT處長谷立言是前指出，台灣的晶片產業外移，是因為台灣沒有充足的綠電跟水源，對此，經濟部長郭智輝表示，若按計畫進行，台灣的電到2030年為止是充足的，「台積電是我們的護國神山，如果大家支持護國神山，也請大家支持台電。」

2024-10-29 11:14
台積電首當其衝！專家示警：川普風險升高　供應鏈成本全漲

台積電首當其衝！專家示警：川普風險升高　供應鏈成本全漲

美國前總統、總統候選人川普週末重申他對台灣的失望，並指責台灣竊取了美國的晶片產業，川普也批評美國晶片法案，並表示如果當選總統，他將對台灣晶片徵收關稅。此類關稅將影響晶片製造領域的全球領導者台積電（2330），受利空衝擊，台積電今日股價最低來到1020元，下跌30元，跌幅約2.86％。

2024-10-29 10:41

讀者迴響

熱門新聞

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

雲端發票活動重複中獎　國稅局霸氣回「遊戲規則」全合法

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

威力彩頭獎6.31億獨得　彩券行「梅開二度」法寶曝光

快訊／雲端發票抽獎重複率過高　財政部深夜5聲明「查證中」

不是科技業！這職業月薪31.5萬最會賺

明起「10筆款項」接力入帳　182萬人爽領1.9萬

抽中最高賺逾16萬！3檔抽籤股拼場　順藥最補

即／威力彩6.31億一注獨得

綠色生活倡議咖！　永豐休碳Show time榮獲《國家品牌玉山獎》、《亞洲銀行家》肯定

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

殷瑋回應颱風假。

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366