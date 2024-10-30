BDI跌勢近尾聲　美國關稅與穀物輸出問題未明朗影響漲勢

▲未來四年海岬型船不足問題會越來越明顯。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)近月來跌幅超過三成，昨(30)止跌回升，散裝船公司估計市場最壞狀況已過，但是慧洋海運(2637)與裕民航運(2606)高階坦言，今年第四季旺季運價上升升力道不足，除了中國刺激經濟措施有待發酵，美國總統大選關係到未來關稅政策與中美關係，業界都在觀望，另美國穀物業者積極發展生質燃油，影響到穀物出口量。

昨晚BDI小漲20點，指數來到1402點，與9月27日上一次高峰2110點相較，跌幅達33.55%，海岬型船現貨市場日租從30,598美元跌到15,417美元，是腰斬價，巴拿馬型船從13,013美元跌到10,752美元，超輕便型與輕便型船運價則維持在高運費水平，昨晚日租分別為15,437與12,990美元。

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由於中美關係不佳，中國減少自美國採購穀物，先前已積極自巴西與阿根廷等進口穀物，第四季是美國穀物出口旺季，但今年很多貨壓著，主要政府與美國穀物協會在推生質燃油產製。

美國穀物協會近日發布聲明，表示計劃在台灣徵求一家合作公司，進行生質乙醇市場推展計畫，以擴大生質乙醇的燃料使用和新用途，例如以E10直接混合車用汽油為目標，並開發應用生質乙醇做為永續航空燃料(SAF)的市場。

8月中美國穀物協會與美國在台協會舉辦「台美永續淨零研討會」，聚焦生質酒精在交通減碳的應用與展望，邀集美國、台灣、韓國、日本、新加坡、菲律賓等國家上百位專家學者，針對酒精汽油、永續航空燃料的推動，做技術交流與經驗分享。

美國穀物協會副總裁Cary Sifferath，則與台灣中油公司董事長李順欽共同簽署「生質燃料技術交流與推廣合作備忘錄」。在美國利用穀物發展生質燃油相關政策未底定前，該國穀物出口量受到一定程度的影響。

慧洋高階則分析，往年在第四季期貨業者會藉著旺季積極炒作，今年因為碰上美國總統大選，川普與賀錦麗兩位候選人的政策大不相同，川普大幅加高關稅政策與對中國的政策，讓期貨業者採取觀望態度，力守前三季已實現的好成績，致使市場交易變得清淡。

由於美國新總統選出後，政策走向需要一段時間等候出爐，接著就是聖誕、新年與中國年，估計連串假期結束後，這段時間減運的貨載，就會在明年2、3月出現。

昨日傍晚路透社獨家報導指出，中國人民大會常委會預計在11月8日敲定發債10兆人民幣以刺激經濟的方案，如果是川普當選，舉債規模還可能擴大。

中國今年進口鐵礦砂成長2-3%，鋁礬土成長15%，另中國約七成的發電來自煤炭，今年進口煤碳成長了12%，明年有多個新礦區開始生產，幾內亞鋁礬土成長強勁，就供需來看，明年海岬型船僅增加1.3%，有1.2%船齡超過23年，高於平均22年的回收年限，未來4年有169艘達到使用壽命，但新船交船數僅有128艘，船噸供不應求情況會越來越明顯，後市還是相當看好的。如果俄烏戰爭停止或結束，戰後重建對中小型散裝船則是一大利多。