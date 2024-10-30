雲端發票4人重複中大獎　AI機率曝光「百億年難得一見」

記者黃翊婷／綜合報導

財政部舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動，卻被發現有4人連續中獎，百萬網紅「Cheap」用AI計算抽中機率，機率低到接近於零，幾百億年也很難發生一次，因此希望國稅局可以再好好調查清楚。對此，台北國稅局表示，經了解是民眾積極捐贈雲端發票，兌換點數增加抽獎機會，關於外界質疑重複中獎是否不公等情形，目前仍在查證當中，調查結果將會適時對外說明。

▲有4人抽中2次大獎。（圖／翻攝自活動得獎名單）

財政部為了鼓勵民眾使用雲端發票，舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，送出包括10萬元現金、智慧手機、平板等獎品，近日卻被網友發現，有4人在3次抽獎活動中連續中獎，都抽中2次。

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網紅Cheap透過2種AI計算抽中機率，他以「有9萬人抽獎，一共3次中獎機會，前2次有5個中獎名額，最後一次有9個中獎名額，請問同樣的4個人中獎2次或以上的機率是多少？」為題，美國科技公司Anthropic開發的大語言模型Claud e回答機率為1/25,602,045,019,537,024,000,000,000,000,000,000，即使每秒進行一次抽獎持續進行，幾百億年也很難看到這種情況發生一次，ChatGPT也表明這樣的機率非常低，接近於零。

Cheap建議國稅局再調查一次，「機率低到不是統計學可以解釋的」。消息傳開之後引發網友議論，台北國稅局29日下午回應，相關活動抽獎、開獎流程都有律師驗證符合遊戲規則，目的是希望鼓勵民眾多多使用雲端發票。

▲台北國稅局表示，抽獎流程均符合相關規定。（圖／ETtoday資料照）

台北國稅局29日晚間再度發出新聞稿，內容提到，有關民眾關注的中獎名單，經了解是積極捐贈雲端發票，將點數兌換增加抽獎機會，且本活動每期抽獎均辦理公開記者會，符合抽獎資格名單均在律師見證下匯入抽獎系統，並在記者會現場公平公正公開抽出；至於媒體報導4位民眾重複中獎遭疑不公等情形，目前仍在查證當中，若有結果會適時對外說明。